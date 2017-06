Futbolista del Cádiz se disculpa con Anthony Lozano por insultarlo

El Tenerife eliminó al Cádiz y disputará el pase a Primera División de España ante el Getafe, pero en el partido el delantero hondureño Anthony "Choco" Lozano fue víctima de insultos y se rumoró que los mismos habrían sido en alusión al color de su piel.

Durante el partido, Lozano y el defensor español Brian Oliván tuvieron un encontronazo y allí hubo un intercambio de palabras.

Luego del encuentro Oliván ha salido al paso de los rumores y se disculpa con el catracho.

"Tras haberlo hecho después del partido de ayer en privado, quiero transmitir públicamente mis más sinceras disculpas al jugador del Tenerife Anthony "Choco" Lozano por lo sucedido ayer durante el Tenerife-Cádiz. Las palabras con las que me dirigí hacia él no van con mi persona. La tensión del partido me jugó una mala pasada y no volverá a ocurrir", dijo en entrevista a El Desmarque.

Anthony Lozano y sus compañeros se encuentran concentrados y preparándose para definir en 180 minutos su pase al máximo circuito del fútbol español.