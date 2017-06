Mario Martínez se despide del ENPPI de Egipto

Con un emotivo mensaje, el volante hondureño Mario Martínez se despidió este jueves del ENPPI de Egipto.

"Gracias por el detalle al club deportivo ENPPI y por la oportunidad que me dieron de vestir esa linda camisa. Me llevo un bonito recuerdo de un gran equipo y mis compañeros, solo me queda desear muchos éxitos y que pronto se venga un título para esta gran institución", escribió Martínez.

El catracho pone punto final a su aventura de dos años en suelo africano. Llegó en 2015 en y marcó cinco tantos.

Mario Martínez definirá en los próximos días su futuro. El hondureño podría volver a Liga Nacional; Olimpia y el mismo Real España han mostrado interés.

Desde el extranjero, el único que ha mostrado interesado en el "Zurdo" es el Herediano de Costa Rica que dirige Hernán Medford.