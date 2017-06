Luis Ramos sobre "Choco" Lozano: "Es el mejor delantero que tiene Honduras"

Es una de las personas más cercanas que tiene Anthony "Choco" Lozano. No es para menos, Luis Ramos es su hermano y con quien jugó sus primeras potras antes de convertirse en una realidad con Olimpia, las diferentes selecciones de Honduras y el Tenerife, club con el que está cerca de llegar a la primera división española.

"Casi todos los días hablo con él y estoy muy contento con lo que ha logrado, ahí lo han valorado bastante y él les ha devuelto el cariño que le han dado; siempre quiso salir del país y lo está haciendo bien, en la familia estamos contentos", manifestó Ramos desde Hungría, en donde se encuentra con su familia tras su paso por Marathón.

Luis expresa que no entiende cómo el "Choco" tiene tantos detractores en el país, aunque no lo extraña porque él también lo ha vivido: "Me siento casi igual que él, pues en Honduras tenía una imagen, vine aquí y comencé a sentir el calor de la afición, que es muy importante", rememora de su llegada a Europa.

El futbolista, que tuvo la oportunidad de representar a Honduras en la Liga de Campeones de Europa con el Debrecen, menciona que en la Selección "le echan toda la culpa a él, si un delantero entra y no mete gol o no juega bien nadie dice nada, de repente falla un gol que, él busca y no se lo han dado, falla y la gente empieza a criticarlo", lamentó.

Define como "una alegría tremenda" la actualidad de su hermano menor, al cual considera, "si hablamos por cualidades", como "el mejor delantero que tiene Honduras".

El volante de paso aprovecha para mencionar el consejo que siempre le ha dado a Anthony: "Siempre le he dicho a él que no baje los brazos, pase lo que pase uno tiene que mantener la cabeza arriba, no puede tirarse a llorar por un pequeño fracaso; nos hemos caracterizado por eso", resalta.

Cuenta que no podrá ir a ver el juego del Tenerife ante el Getafe debido a que "estoy arreglando mis papeles y entrenando con un equipo aquí".

Sin embargo, nos desvela el último aliento que le da antes de cada cita: "Con todo, matador; es lo que le digo siempre, la familia está detrás de él y le digo que no dé una por perdida".

BUSCA JUGAR EN EUROPA

Consultado sobre momento actual, Luis Ramos cuenta que se tuvo que regresar para solventar unos asuntos relacionados a su residencia de Hungría, pero que su encomienda es "arreglar ese problema y seguir jugando en Europa. Estoy buscando aquí en el país para estar cerca de la familia".

Su paso fugaz por Marathón lo atribuye a un par de razones puntuales: "En parte fue la adaptación, también me enfermé, tuve una enfermedad que me tuvo los últimos dos meses enfermo, era anemia y los médicos decidieron que me alejara de las canchas. Ya me siento mucho mejor, me mediqué Y sigo tomando medicamentos", concluyó.