Choco Lozano finaliza contrato con Tenerife y el club debe decidir si lo compra

Tenerife y Choco Lozano no pudieron ascender a la primera división de España, este sábado disputaron su último partido de la temporada perdiendo 3-1 ante Getafe y el futuro del hondureño todavía sigue siendo incierto porque el club aún no anuncia si lo compra o no.

El club tinerfeño ha estado en negociación con Olimpia para adquirir al delantero de 23 años. Las cifras de su traspaso quedaron claras desde un principio que Olimpia decidió prestar al Choco Lozano, la venta definitiva costaría 1.5 millones de euros, alrededor de 39.2 millones de lempiras.

En julio del año pasado Tenerife informó que no estaban en la disposición de desembolsar esa cantidad de dinero, pero hoy las condiciones serían diferentes para adquirir al jugador que ha anotado 10 goles esta temporada.

Durante su paso por el Tenerife en dos temporadas, Lozano ha sumado un total de 56 partidos en los cuales ha marcado 20 goles, 10 fueron la temporada anterior y 10 en la actual.