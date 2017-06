Rigo Rivas es el heredero de David Suazo en el Inter, según Diario AS

El joven atacante hondureño Rigoberto Rivas, ha sido comparado con el ya retirado David Suazo, quien también militó para el Inter de Milán de la Serie A de Italia.

ANTHONY LOZANO ES PRETENDIDO POR EL BARCELONA B



Rigoberto Rivas no podrá estar con la selección mayor de Honduras en la Copa Oro 2017 ya que mejor tomó la decisión de hacer la pretemporada el Inter de Milán.



El diario español "AS" ha recordado al 'Rey David' luego de que Rivas firmara contrato con los que ahora son dirigidos por Luciano Spalletti.



El Inter inicia su pretemporada el próximo martes 4 de julio y tendrá juegos de preparación ante equipos como; Shalcke 04, Lyon, Bayern de Múnich o Chelsea, se espera que Rivas tenga unos minutos.



"De esta forma Rigoberto recoge el testigo de David Suazo y será el segundo futbolista hondureño en militar en las filas de los ‘neroazzurri’. Además de ser el sexto que debuta en la Seria A después de Carlos Pavón, Samuel Caballero, Julio César de León, Edgar Álvarez y David Suazo", escribió diario AS.