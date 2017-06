EXCLUSIVA: Choco Lozano acepta que tiene ofertas de Leganés y Getafe

Es el legionario del momento. Su nombre aparece en este momento con más fuerza en los medios españoles y no es para menos, Anthony Lozano puede fichar por un equipo en la Liga de las Estrellas.

Rompería con más de 20 años sin un hondureño en la primera división de España. "Choco" ha conversado desde la Madre patria en exclusiva con DIEZ, afirma que de momento no tiene nada claro, pero confirma que dos equipos por sus servicios desde el año pasado.

Sin embargo, no descarta quedarse en Tenerife, donde asegura se siente a gusto y tiene el apoyo de la afición y de la directiva.

Además, se refirió a la Selección Nacional. No asegura sus presencia en la Copa Oro con Honduras pues quiere definir en qué equipo jugará la próxima temporada.

LO ÚLTIMO: BARCELONA B, INTERESADO EN CHOCO LOZANO

¿Se habla que está varado tu fichaje con Tenerife porque hay ofertas de primera?

Todavía no está claro mi futuro. No tengo nada definido con nadie. No sé al final si voy a seguir en el Tenerife o me iré para otro equipo, pero no tengo nada claro, por eso estoy aquí todavía, esperando.



Y esto de Leganés y Getafe ¿Hay algo? ¿le han mencionado?

Sí, de esos dos equipos sé que el año pasado ya hubo un acercamiento, pero de lo de más no tengo ni idea de lo que se está diciendo. No sé la verdad.



¿Hoy se mencionaba que el Barcelona B va por tus servicios?

A lo mejor es un rumor, ya veremos más adelante qué pasa.



¿Obviamente una oportunidad en primera la tomás de inmediato?

Tendría que valorarlo, poner todo en la balanza y definirlo en estos días a ver qué pasa. No puedo confirmar nada hasta que no se hable incluso con el Olimpia. Por ahora no se puede confirmar nada.



¿Cómo te sientes con ese gran interés que ha mostrado Tenerife en retenerte?

Siempre agradecido infinitamente con todo el Tenerife, con la afición y con la directiva, especialmente con Alfonso (Director deportivo) que es una persona que ha apostado fuertemente por mí, que me ha dado la confianza. Al entrenador también gracias. Solo queda esperar y que las cosas vayan aclarando.

LOS MILLONES QUE SE LLEVARÍA OLIMPIA POR LA VENTA DEL CHOCO



En Tenerife la gente y periodista hablan muy bien de vos.

Gracias a Dios he tenido la suerte de venir y tener la afición a mi favor. La gente siempre me muestra su cariño y apoyo, el periodismo también y bueno estoy eternamente agradecido. Pase lo pase, dónde me vaya siempre los voy a recordar con cariño.



Nadie es profeta en su tierra...

Eso está más que claro y yo lo tengo más que asumido. Yo soy feliz dónde esté, lo más importante para mí es jugar fútbol y mientras esté jugando y seré feliz.

NO ESTÁ SEGURO SI IRÁ A LA COPA ORO

¿Y a la Selección está confirmado que vienes?

Estoy hablando con el profe porque primero tengo que aclarar lo que va a pasar conmigo y estoy pidiendo un poco de tiempo para aclararlo. Saber dónde estaré el próximo año y una vez que lo tenga claro, muy probablemente vaya a integrarme con la Selección, estoy hablando con él para que nos coordinemos.



¿Y quieres venir, pese a que no tendrías descanso?

Eso sería otro problema. Que también lo estoy intentando hablar con el profe, porque yo preferiría descansar y hacer la pretemporada para llegar bien a los partidos de eliminatoria. Lo estamos viendo con el profesor a ver qué se puede hacer.



¿Se complicaría más si haces un cambio de club?

La verdad vamos a esperar a ver qué pasa. Solamente puedo decir eso, así que voy a seguir disfrutando con mi familia.