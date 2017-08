¡Goles y debut! Así fue la jornada para los legionarios de Honduras

El fin de semana para lo legionarios hondureños no fue malo, goles, debut y varios de ellos ganaron en su equipo.

DIARIO SPORT PONE A "CHOCO" LOZANO COMO OPCIÓN PARA ERNETO VALVERDE EN EL BARCELONA

Romell Quioto, Antony "Choco" Lozano y Rony Martínez pudieron anotar en la MLS, Liga 123 y en la segunda división de China.

LEGIONARIOS

Antony Lozano: El delantero hondureño debutó con el Barcelona B en La Liga 123 de España y lo hizo con gol y asistencia en el triunfo ante el Valladolid.



Brayan Beckeles: El defendor catracho volvió a ser titular con el Necaxa de México y sacaron un empate en casa del Toluca.



Rigoberto Rivas: El joven delantero hondureño no entró en la lista del técnico Luciano Spalletti en el debut del Inter de Milan ante la Fiorentina.



Romell Quioto: El ex atacante del Olimpia volvió a celebrar en los Estados Unidos, pero su equipo Houston Dynamo cayó 2-1 ante el Vancouver Whitecaps.



Rony Martínez: El 'cañonero del aguán' volvió a celebrar en China. El Baoding Yingli Yitong ganó 4-2 al Shanghai Shenxin, hondureño marcó doblete.



Bryan Acosta: El volante catrachó debutó en España, ingresó de cambio y tuvo un buen ritmo con el Tenerife en el triunfo 1-0 sobre el Zaragoza.



Andy Najar: El jugador hondureño sigue en recuperación de su lesión en Bélgica.



Juan Carlos Obregón: El joven jugador hondureño fue fichado por el Necaxa de laLiga MX.



Emilio Izaguirre: El defensor hondureño jugó los 90 minutos en la derrota por goleada de su equipo Al-Faiha F.C. ante el Al Ittihad por 2-5.



Alfredo Mejía: El ex volante del Real España, Motagua y Marathón ingresó de cambio con su equipo Xanthi al 68 en el empate de 0-0 ante el Lamia en la segunda división de Grecia.



Jerry Benhtson: El atacante hondureño jugó los 90 minutos en el triunfo del Saprissa ante la Universidad de Costa Rica.



Jona Mejía: Debutó con el Córdoba en la Liga 123 de España, pero con una derrota en su casa de 1-2 ante el Cádiz. Jona ingresó al minuto 40.