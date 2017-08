Jonathan Rubio: "Solo pido una oportunidad en la Selección de Honduras"

Es titular y uno de los hombres de confianza del técnico Jorge Casquilha. El mediocampista ofensivo hondureño Jonathan Rubio sigue creciendocomo futbolista y lo hace en el Gil Vicente de la segunda división de Portugal.

Ha arrancado su mejor temporada como jugador desde que partió a Europa, es titular en Liga y Copa, ha disputado cinco juegos logrando marcar tres goles; los tres en la Copa.

Rubio Toro, de 19 años de edad, encontró esa madurez futbolística a temprana edad, es seleccionable para Honduras de una Sub-23 pero lamentablemente para sus aspiraciones, en la Federación Nacional de Fútbol poco se interesan en él.

Diez dialogó con el joven futbolista catracho y desde Portugal explica lo que está viviendo como jugador profesional en una liga competitiva como lo es la división de plata del balompié luso.

"Estoy muy agradecido con Dios con la oportunidad que me dio de regresar al Gil Vicente. Hace poco renové con el equipo por dos años y ha sido la mejor temporada de inicio desde que estoy aquí en Europa. Agradecido con el entrenador también que me ha dado la confianza, estamos en el buen camino y tenemos que seguir así", comienza diciendo Rubio.



Añade con una voz alegre por su buen andar: "En el primer partido oficial metí dos goles con los que ganamos 2-1, en el segundo juego hice un gol pero perdimos por el mismo marcador. Estoy muy contento por cómo he comenzado el campeonato, ha sido un buen comienzo, hay que luchar y trabajar para ser mejores".

El futbolista hondureño Jonathan Rubio es el jugador que mueve los hilos en el Gil Vicente.

Jonathan Rubio en sus inicios en el fútbol comenzó despuntando como delantero, pero poco a poco encontró su mejor puesto; mediapunta con llegada al área y siempre buscando el gol.



"Juego de enlace, de 10, atrás de los delanteros, es la posición que más me gusta, este entrenador me ha colocado ahí desde que llegué a Europa. Me ha dado confianza y la oportunidad que me estaba faltando, estoy con buen ritmo, la estoy aprovechando, el técnico me dice que siga trabajando y que confíe en mi trabajo que las cosas saldrán por sí solas poco a poco".



El camiseta 10 del los Gallos Rojos portugueses admite que: "De los compañeros que están jugando con el Gil Vicente, soy el más joven del equipo".



Sus expectativas con el cuadro portugués son claras, no pierde el rumbo ni se marea. "Seguir por el camino por el cual comenzamos. El camino que tenemos que seguir es aprovechar los juegos como local y ser fuertes de visita, queremos estar entre los primeros tres lugares para lograr el ascenso".

SOBRE LA ASIGNATURA PENDIENTE; SELECCIÓN DE HONDURAS

Cuando a Jonathan Rubio le hablan sobre la Selección de Honduras se percibe su desconcierto, pues no se explica por qué se le niega tanto la oportunidad de sudar la elástica de la escuadra nacional.

Rubio, entrenando con una selección menor de Honduras, de las pocas veces que ha tenido el privilegio.

"Me pregunto por qué no me convocan a la selección, no sé si influye el hecho que esté jugando fuera y no pueden ver los partidos, a veces me pregunto por qué no he tenido la oportunidad, pero confío en Dios, soy una persona que confía mucho en el señor y sé que si no me han llamado es porque no lo ha permitido, sé que algún día Dios me dará esa oportunidad porque sí me gustaría estar en la selección, ya sea en la Sub-21, Sub-23 o en la mayor... sería un sueño estar en la ahí, he hecho méritos para tener una oportunidad", dice el joven de 19 años.



Habla con hechos y toca puntos claves que le avalan para ser tomado en cuenta. "La segunda división de Portugal tiene un excelente nivel y creo que si me dan la oportunidad puedo demostrar mi talento y capacidad, después viendo mi desempeño podríamos juzgar, pero en este momento no pueden decir que no si ni siquiera me han visto; yo me veo en la selección".



¿A quién le pides la oportunidad?, "Al profe (Jorge Luis) Pinto. Han salido noticias mías en Honduras y tampoco soy un desconocido, aunque sea que me den una oportunidad, he hecho méritos para eso, pero como digo, solo Dios sabe cuándo. Mis compañeros me preguntan '¿Jona por qué no vas a la selección?', son muchas preguntas".

¿Aceptaría venir como invitado?, se le consultó: "Sí. Yo creo que si él lo pensaría así, ir como invitado, no tendría problemas en ir. Solo pido una oportunidad. No soy nadie para exigir cosas, lo único que pido es una oportunidad y creo que sí lo he ganado hasta ahora".



Sorprendentemente Jonathan Rubio confesó que nunca nadie de la Federación de Honduras se le ha acercado para ver su situación en el equipo o para convocarlo.

¿Cuándo fue la última vez que tuviste contacto con algún entrenador o dirigente de la Fenafutth?

"Con un directivo o entrenador nunca. Nadie ha tenido contacto conmigo, nunca recibí una llamada, me han invitado cuando se dan cuenta que estoy de vacaciones en Honduras, pero nunca me han hecho una convocatoria que llamen al club o me manden a traer... cuando tuve 16 y 17 que andaba de vacaciones en el país se dieron cuenta que andaba ahí y me convocaron, pero nunca me llamaron ni nada".

Jonathan Rubio sigue teniendo actividad con el Gil Vicente.

¿Por qué no te convocan?

"No sé... si me preguntan, yo no tengo explicaciones. Salí de Honduras con 14 años de Juventud Enerma del profesor Néstor Matamala, me preparé en Fundación Marcet de España tres años, después en Suiza, ahora en Portugal, no sé si es el hecho de estar aquí en Europa, creo que no me han llamado porque no quieren, es simplemente eso, no es porque no me conocen ni porque no tengan videos o no puedan contactarme, no les interesa, son las razones que yo creo por las que no me llaman, porque estoy en Europa, en un equipo de mucho nombre en Portugal, con un buen paso por primera y linda afición, he jugado muchos partidos, si no me convocan es porque no quieren, es eso, creo".

Rubio Toro también tuvo tiempo para aclarar un viejo asunto, siempre con selecciones nacionales pero enfocado en la Sub-20, cuando quedó por fuera de la lista definitiva. "Esa fue otra controversia. Fueron mentiras que dijeron que el equipo no me había prestado, eso fue mentira".



SOBRE BRYAN RÓCHEZ

"No sabía lo de (Bryan) Róchez. Coincidí con él una vez en un microciclo de la Sub-20 de las pocas veces que estuve en la selección, hemos compartido aparte de la selección. Será un gusto poder verlo otra vez y jugar contra él".

Néstor Matamala es el mentor del futbolista hondureño del Gil Vicente.

SU PASO EN EL ARANDINA

"Estuve en la Segunda B de España pero el equipo, donde estuve a préstamo, fue una mala experiencia y negociación de mi representante. Llegué a un equipo que estaba a siete puntos abajo del descenso y varios problemas, jugué ocho partidos, el equipo era un desastre internamente, aquí en el Gil Vicente todo es diferente, un equipo de primer nivel".

SÉPALO

Jonathan Rubio Toro renovó por dos años con el Gil Vicente de la segunda división de Portugal.