Bryan Róchez: "Antes de venir al Nacional tuve ofertas de Catar y Arabia Saudita"

Lo exótica e histórica que es la isla de Madera, cuya capital es Funchal y vio nacer al jugador portugués más sobresaliente de siempre, Cristiano Ronaldo, recibirá los goles de un legionario que no las ha traído consigo pero atesora una tremenda calidad y olfato goleador: Bryan Róchez.

Con 22 años, Róchez espera ganarse con goles a la fiel afición del club que milita en la segunda división lusa. Desde su arribo al terruño de 57 kilómetros de largo y 22 de ancho vio la que podría ser su luz de salida a la sequía de minutos y goles que ha vivido en los dos años recientes con el Orlando City y el Atlanta United, en donde un paréntesis con su gran amor, Real España, en donde marcó seis dianas, fue la única vida futbolística que encontró.

En el país de Cristiano, Eusebio, Figo y el mismo Costinha, un campeón europeo en toda la extensión de la palabra que le dirigirá desde el banquillo, Bryan anhela con volver a ser el mismo y, entre sol, playa y arena, fraguar un regreso a la Selección de Honduras, con la que siente tener una deuda pendiente por todo lo que podría darle.

¿Cómo se gestó su sorpresivo fichaje con el Nacional de Madeira?

El equipo hace rato me teñí el ojo y ya me habían contactado, es más, estando en Orlando se habían contactado con ellos, no se llegó a un acuerdo, pero gracias a Dios se dio todo y a aprovechar al máximo esta oportunidad.

Es una linda oportunidad, ¿hay que darle vuelta a la página no?

Sí, claro, como lo he dicho siempre uno tiene que trabajar diariamente porque las oportunidades de repente llegan y uno tiene que estar listo y aprovecharlas, esta es una de ellas, para eso he venido trabajando y espero en Dios se me den las cosas en este equipo.

¿Habló con el Tata Martino antes de marcharse?

No, para nada, solo a mi llegada conversé un poco con él, estaba contento con mi llegada pero a la salida no tuvela oportunidad de hablar con él.

¿Fue muy difícil llenarle el ojo y meterse en su idea táctica?

No en la idea, él metía a todo el grupo, ya sea titulares o los que no teníamos mucha participación; todo el equipo ya sabía lo que tenía que hacer, la idea del equipo y lo que quería, lastimosamente los de adelante nunca aflojaron, prácticamente los cuatro siempre metían gol, es el equipo con más goles en la MLS y uno tenía que entender eso.

Llega al equipo en que nació Cristiano Ronaldo....

Desde que supe el interés de ellos uno trata de informarse más, ya sea de la ciudad, el club, la directiva o los aficionados, la verdad me encantó y ahora que estoy acá me está gustando más; es una isla bien hermosa, la historia que tiene y los jugadores que ha exportado, es un club que sabe exportar jugadores y otra de las razones del por qué decidí venir acá.

Figo y Cristiano, solo por mencionar algunos nombres...

Bastante, tanto ellos como Fabio Coentrao salieron de acá, otros jugadores, el actual entrenador estuvo por acá; han salido varios jugadores y el club se ha caracterizado por eso y espero que el próximo sea Bryan Róchez.

¿Cuánto orgullo le causa jugar en el equipo que nació Cristiano?

Bastante, es la ciudad en que él nació y creció, esto quedará como anécdota en este caso para mi hijo.

¿Qué significa que lo dirija un campeón de la Champions League y exseleccionado de Portugal?

Ya tuve la oportunidad de conversar con él, me comentaba que me había visto anteriormente, yo sorprendido; es una excelente persona, mañana (ayer) empiezo a entrenar bajo las órdenes de él y esperamos aprender mucho de lo que fue como jugador y ahora cómo entrenador.

Compartirá legión portuguesa con Jonathan Rubio, ¿cuánto le motiva no estar solo?

Mucho, sé de la competencia que hay y lo importante que es Jonathan en su club (Gil Vicente), es uno de los jugadores más importantes que tienen; además, tengo a otro compañero en otro club, que estuvo conmigo en el Orlando City, va a estar fuerte la competencia, los equipos son competitivos, la Liga es competitiva y eso exige, y para eso vengo, para exigirme al máximo, trabajar, ganarme un puesto y sobresalir.

Pronto se estarán enfrentando...

Después de la fecha FIFA, por ahí.

¿Tuvo otras opciones aparte de la del Nacional portugués?

Gracias a Dios siempre he tenido ofertas, no he carecido de ellas, pero una de las mejores opciones se dio con el Nacional y ahora toca aprovecharla.

¿Cuáles fueron esas otras ventanas que tuvo en el mercado?

Catar y Arabia Saudita, pero no se dieron las ofertas.

PREGUNTAS AL PECHO:

¿Fracasó en Atlanta?: "Estaba difícil, el equipo estaba al tope y tiene excelentes jugadores adelante, tanto como atrás y en el medio, entonces uno tenía que hacer su espacio, seguir trabajando y tener paciencia, tuve la confianza que en algún momento podía tener minutos, nunca se dio y vino lo del Nacional y lo acepté sin pensarlos dos veces."

Legión portuguesa: "Con Jonathan no he tenido la oportunidad de hablar, espero hacerlo en los próximos días."

Ilusión: "Espero apoyo, apoyo incondicional, tanto para mí como para los compañeros de profesión que están fuera del país; la verdad el respaldo que nos da nuestra gente es importante para nosotros, más que todo eso, tratamos de hacer nuestro trabajo al máximo nivel para poner en lo alto el nombre de Honduras."

DATOS

39 goles ha marcado en el profesionalismo el delantero de 22 años, Bryan Róchez, de los cuales 36 fueron Real España y tres con el Orlando City de la MLS.

106 años de haber sido fundado tiene el Nacional Madeira, el cual cuenta con la academia de formación "Cristiano Ronaldo Campus Futebol", la cual se creó con fondos aportados por el astro portugués.

16 años tenía la estrella lusa Del Real Madrid español, Cristiano Ronaldo, cuando abandonó las fuerzas básicas del Nacional Madeira para enrolarse al Sporting de Lisboa, del cual saltó al Manchester United inglés.