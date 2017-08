Acosta: "Hablamos con Fenafuth y todavía no dan el permiso para jugar ante Barcelona"

Bryan Acosta dejó buen sabor de boca en su debut con el Tenerife de España y expresa su deseo de jugar el lunes ante Barcelona B por la segunda fecha de la Liga 123. Pero Fenafuth lo ha solicitado para la doble fecha eliminatoria ante Trinidad y Tobago y Estados Unidos.

"Nos gustaría estar en las dos partes, en el club y la Selección, pero toca elegir una y es fecha FIFA, por eso no podré estar ante Barcelona. El primer partido (ante Trinidad y Tobago) no lo puedo jugar por sanción, pero hablamos con la Federación y todavía no dan el permiso", dijo el catracho en entrevista a Radio Club Tenerife.

El Tenerife eaboga para que el jugador sea cedido para el encuentro ante el Barça B y viaje el martes rumbo a suelo catracho, por ello están conversando con Pinto y la Federación.

"Existen negociaciones y espero que podamos resolver, que no me pierda muchos partidos", agregó.

Acosta recordó su estreno con los blanquizules. "Fue un día importante para mí, los compañeros me han apoyado y me he adaptado bien. Agradezco al club la oportunidad, es una pena perderme el próximo partido".

El torneo anterior el equipo español tuvo en sus filas a Antony "Choco" Lozano y a Darixon Vuelto, el primero fue titular y estuvo a punto de conseguir el Ascenso a Primera. Acosta habla de la afinidad de la isla con los catrachos.

"Nos han abierto las puertas y los compañeros dejaron buenas referencias. Yo ahora vengo a aportar mi granito de arena. Teníamos varias opciones, pero hablamos con el club, teníamos buenas referencias y nos gustó mucho la idea. Lozano me dio referencias de la isla y la gente, me gustó el desafío. Me debo al Tenerife y espero hacerlo bien para estar muchos años aquí".

LO DIJO:

"La Liga 123 es diferente, muy competitiva y con mucho talento y yo vengo a aprender".

"La afición tiene que estar tranquila y confiar en nosotros porque dejaremos el alma en el campo por conseguir el ascenso".