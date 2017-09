LEGIONARIOS: Rigo Rivas podría debutar y "Choco" Lozano ante Jona Mejía

Luego de tener dos juegos con la selección de Honduras, los legionarios catrachos tendrán duro compromisos con sus equipos.

Pero no solo los seleccionados, Rigoberto Rivas y Bryan Róchez que no son convocados podrían debutar en sus equipos de la segunda división de Italia y Portugal.

Antony Lozano: El atacante hondureño se enfrenta el próximo sábado ante el Córdoba de Jona Mejía a las 10:00 AM.

Bryan Acosta: El Tenerife se enfrenta ante el Granada el próximo domingo a las 5:00 AM.



Alfredo Mejía: El Xanthi se enfrenta el sábado a las 11:30 AM ante el Olympiacos.



Rony Martínez: El Baoding Yingli Yitong se mide ante el Xinjiang Tianshan el sábado a las 2:00 AM (Hora Honduras).



Jerry Bengtson: El delantero no tendrá participación en el juego del Saprissa ante elHerediano ya que está expulsado.



Rigoberto Rivas: El joven atacante hondureño podría debutar este domingo con el Brescia en casa del Parma Calcio 1913.



Wesly Decas: El joven defensor hondureño podría debutar con el FC Juárez ante Leones Negros en la segunda división de México.



Alberth Elis, Romell Quioto y Óscar 'Boniek' García: Con el Houston Dynamo reciben al Colorado Rapids a las 6:30 PM.



Bryan Róchez: El delantero hondureño podría debutar este fin de semana con el Nacional ante el Academico Viseu a las 4:15 AM el domingo. de la segunda división de Portugal.



Maynor figueroa: El defensor hondureño con el FC Dallas visita al Atlanta United el domingo a la 1:30 PM.



Jonatha Rubio: El delantero hondureño jugará con su equipo Gil Vicente ante Sporting CP B a las 9:00 AM el domingo.



Brayan Beckeles: El defensor nacional se une al Necaxa y el sábado se enfrenta ante el Monterrey a las 6:00 PM.



Roger Espinoza: El Sporting Kansas City visita al Columbus Crew el domingo a las 11:00 AM.



Emilio Izaguirre: El defensor hondureño con el Al-Faiha F.C. reciben al Taawoun FC el próximo sábado.



Víctor Bernárdez: Con el San Jose Earthquakes visitan al Toronto FC el sábado a las 3:00 PM.