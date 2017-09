Eulogio Palacios "No hemos podido comunicarnos con Wilson"

Eulogio Palacios padre de la dinastía de los futbolista, Jhony, Jerry, Milton y Wilson Palacios dijo este sábado que no han podido comunicarse con el ex volante del Miami FC, Wilson Palacios quien reside en la capital del sol. Miami será azotado este fin de semana por el huracán Irma con vientos sostenidos de 250 km/h.

"Hemos tratado de comunicarnos con Wilson en Miami pero no lo hemos podido contactar, desde el viernes intentamos comunicarnos con él pero no entran las llamadas, parece que hay un teléfono especial pero no nos cae la llamada, Milton también está intentando comunicare por WhatsApp y redes sociales pero hasta ahora no hemos podido ubicarlo", explicó don Eulogio.

Estados Unidos forzó la evacuación de un millón de personas en las zonas costeras de Florida y Georgia para intentar reducir al máximo las consecuencias de uno de los fenómenos más fuertes registrados en los 12 años en la gran nación del norte.

"No estamos preocupados porque sabemos que está bien, el único problema es que no hemos podido hablar con él no estamos preocupados porque sabemos que Dios está con él y su familia, sabemos que el huracán es muy fuerte, estamos orando para que Dios lo proteja con su familia y toda la gente que reside en , reiteró.

Y agregó. "El inconveniente es que Wilson no puede salir de Estados Unidos por problemas de documentación pero cuando esté legalmente en ese país podrá venir a Honduras para compartir algunos días con la familia. Su mamá está preocupada pero confiando en Dios que en el transcurso del día logremos comunicarnos con Wilson y su familia".