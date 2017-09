Así reaccionan medios españoles luego del gol de "Choco" y triunfo del Barcelona B

El Barcelona B goleó 4-0 al Córdoba por la Jornana 4 de La Liga 123 de España y uno de esos goles fue obra del hondureño Antony "Choco" Lozano.

VIDEO: ASÍ FUE EL GOL DE CHOCO LOZANO CON EL BARCELONA B SOBRE EL CÓRDOBA



Los medios españoles no podía dejar por alto esta tremenda aplastada del equipo catalán al conjunto en el que milita Jona Mejía.



"Fue el Choco Lozano quien metió el cuarto y dejó el partido visto para sentencia", escribe Mundo Deportivo



Mientras que Diario Sport escribe "El Barça B se estrena a lo grande en el Mini Estadi. El 'Choco' Lozano incrementó la ventaja en la segunda parte".



Pero no solo los diarios catalanes se pronundiaron por el resultado de 4-0 del Barcelona B sobre el Córdoba, también los de Madrid.



"El Barça B se gusta y golea a un endeble Córdoba", titula AS. "Jose Arnáiz sacrificó su hat-trick para regalarle el 4-0 a Lozano", escribe en su crónica del juego.



Diario Marca elogió al equipo catalán "Festival del Barça B a costa de un triste Córdoba".