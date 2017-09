Heily Hernández, la hondureña que brilla en el fútbol estadounidense   

La catracha Heily Hernández Ferro es una destacada futbolista en el equipo de fútbol femenino de la Universidad North Greenville University de Carolina del Sur, Estados Unidos, donde actualmente esta estudiando Sports Management (Administración Deportiva).

La futbolista hondureña que nació en Santa Cruz de Yojoa, habló con DIEZ desde EUA y dice que: “Me siento muy feliz, el fútbol no sólo es un juego para mí, es más que eso, es parte de lo que soy, como persona me ayudado en muchas partes de mi vida no sólo físicamente sino mentalmente es lo que me a hecho la persona que soy hoy”.

TE PUEDE INTERESAR: lA HISTORIA DE LED FABIANNY MENA, EL NUEVO MATADOR DEL OLIMPIA

Heily empezó su pasión por el fútbol desde los ocho años de edad y desde entonces no ha parado. Donde ve un balón empieza a jugar. “Mi pasión por este deporte inició cuando mi padre me enseñó el fútbol, me comenzó a interesar más porque él fue quien me entrenó, es por eso que soy una gran jugadora” detalló.

Fue invitada a jugar a un equipo de liga menor en la aldea el Llano, Santa Cruz de Yojoa, Cortés.

Heily Hernández no descarta venir a Honduras a jugar en la Liga Nacional.

La misma inició sus estudios a nivel universitario el 11 de agosto de este año, y entrena dos horas diarias. Juega dos partidos por semana y ya anotó su pimer gol para el equipo blanco el pasado 9 de septiembre.

Además estuvo jugando para la Selección Femenina de Honduras U-15 en el año 2014, bajo el mando del profesor Miguel Escalante, pero no pudo continuar ya que debía seguir con sus estudios en los Estados Unidos.

También comentó su admiración por el futbolista del Real Madrid “Admiro a Cristiano Ronaldo me gusta su estilo de juego y porque él empezó desde cero a pesar de ser pobre, él se esforzó por lograr lo que quería en el fútbol” enfatizó.

Hernández seguirá poniendo en alto el nombre de Honduras con su talento en el fútbol y no descarta volver a jugar en la Selección Nacional catracha.

Los Datos:

Ha jugado en el Club Beaufort, que es un equipo de niños en Carolina del Sur. Además en el Savanna United, y en el Tormenta FC en el mismo sector.

La futbolista puede jugar como volante mixto. Además lo hace también como delantera.