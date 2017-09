Bryan Acosta: "Esta categoría es difícil; las diferencias con el fútbol de mi país son muy grandes"

Follow @GustavoRocaGOL

Bryan Acosta retornó a las canchas con el Tenerife por la Copa del Rey, donde tuvieron que dejar en el camino al Córdoba del también catracho Jona Mejía.

El seleccionado nacional, que tras la doble fecha eliminatoria de septiembre perdió la titularidad con el equipo español, lo volvió a hacer ayer por este torneo copero.

Tras el juego, en el que su equipo ganó y avanzó con marcador de 4-1, Acosta quiso comparar la Liga Nacional de Honduras con la segunda división de España, pero antes se refirió al encuentro ante los cordobeses.

"El partido se tenía que ganar y nos vamos felices a casa. El míster modificó el equipo y tratamos de aprovechar la oportunidad", comenzó expresando el volante.

"Supimos reaccionar muy rápido al 1-0. En lo personal me he sentido muy bien y creciendo futbolísticamente. Soy nuevo y me voy adaptando poco a poco y con la confianza de los compañeros y del entrenador", añadió en declaraciones a El Dorsal.

Cabe destacar que Bryan Acosta disputó los 90 minutos en este valioso triunfo por la Copa del Rey.

"La plantilla es muy buena y hay jugadores muy buenos en todas las posiciones. Esta categoría es difícil, con otros métodos y otras canchas. Las diferencias con el fútbol de mi país son muy grandes. Hemos venido a aportar. Ahora nos toca esperar rival en Copa", finalizó diciendo el jugador hondureño.