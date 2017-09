Andy Najar se confiesa: “Quisiera ayudar a la selección”

Andy Najar es sin duda uno de los mejores legionarios hondureños pero las lesiones han mermado que juegue en un equipo mejor que el Anderlecht y que ayude un poco más a la Selección Nacional.

Desde Bélgica, el volante atendió en exclusiva a DIEZ y lamentó no poder estar para el cierre de la eliminatoria por la rotura que sufrió en el juego de Liga de Campeones ante Bayern Munich.

“Fue muy triste, porque jugar partidos de Champions y más contra el Bayern, fue difícil para mí, pero a la vez creo que fue la mejor decisión que pude tomar en ese momento. Me lesioné en en una jugada que quise acelerar de un solo pero en ese momento sentí un pinchazo en la parte de atrás de la pierna”.

El sureño aseveró que lo mejor fue haber salido de ese partido aunque él tenía muchas ganas de seguirlo jugando.

“Creo que tomé la mejor decisión de salir del partido y no empeorar las cosas y al final salí con una pequeña rotura en el bíceps de 1.5 centímetros, no es tan grave y ya casi voy a empezar a entrenar afuera, ahora solo estoy haciendo gimnasio y tratando de recuperarme para volver porque estar lesionado tanto tiempo se me ha hecho difícil, pero siempre me mantengo con fe y con la mente positiva”.

Sobre la Bicolor dijo muy sincero: “Me dijeron que de tres a cuatros semanas fuera y para los partidos con el equipo nacional no puedo estar, quisiera ayudar a la Selección, pero lastimosamente las lesiones me han dejado fuera nuevamente”, confesó.

PUDO JUGAR EN ESPAÑA O INGLATERRA: “Tenía opciones para irme a la liga inglesa y la española, pero bueno se dio la lesión y me quitó esa oportunidad y ahora solo me toca seguir trabajando hasta conseguir lo que quiero”.

JUGAR CHAMPIONS: “Es muy lindo tener esas experiencias y partidos de esos, uno siempre desea jugar contra los mejores futbolistas y los mejores equipos y gracias a Dios a mí se me han dado oportunidades”.

LA LESIÓN: “Salí con una pequeña rotura en el bíceps de 1.5 centímetros, no es tan grave y ya casi voy a empezar a entrenar afuera, ahora solo estoy haciendo gimnasio y tratando de recuperarme para volver”.