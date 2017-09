Antony 'Choco' Lozano: ''Tengo sensación de impotencia''

El delantero del Barcelona B, Antony 'Choco' Lozano, compareció en zona mixta luego de la dura derrota (1-2) de este lunes ante el Lugo en la Liga 123 de España.

Lozano, que llegó en esta campaña al club azulgrana procedente del Tenerife, confesó sentirse impotente por no concretar las claras jugadas de gol que ha tenido y no poder ayudar a su equipo.

''Tengo sensación de impotencia, sobre todo'', comenzó diciendo el hondureño, declarando que sus compañeros quedaron tocados por no conseguir los tres puntos de local.

Asimismo argumentó que: ''Más que los goles, debemos analizar el juego porque no hemos estado del todo finos. No debemos perder tantos duelos en segunda jugadas. No nos hemos sentido cómodos, ni yo ni ninguno de mis compañeros''.

Por último explicó que es momento de levantar cabeza: ''Es momento para levantarnos, tenemos un gran equipo y no tengo dudas de que haremos un gran año. Voy cogiendo sensaciones poco a poco''.

Por último señaló que en Honduras sus compatriotas se sienten orgullosos de tener a un hondureño en el Barcelona B.

''Es un honor vestir este escudo, seguro que en Honduras la gente se siente orgullosa''.