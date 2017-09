VIDEO: A puras faltas domó el Lugo al "Choco" Lozano

El legionario, Antony Lozano, fue parte de la plantilla titular este lunes en la derrota del Barcelona B ante el Lugo en la Segunda División de España.

Lozano estuvo muy activo durante todo el encuentro, pero tiró pocas veces a la portería.

Durante todo el juego el equipo rival privó al atacante de marcar su tercer gol con los blaugranas. No le quitaron los ojos de encima y lo ablandaron con tantas faltas.

Antony tuvo que ser sustituido al minuto 86' con la impotencia de no haber ayudado al club para hacerse de los tres puntos.

Fuera de ello el mismo fue convocado por Jorge Luis Pinto para los próximos partidos eliminatorios contra Costar Rica y México. Se incorporará a la concentración la próxima semana.