Elis, Quioto y Boniek por los playoffs ante el Kansas City de Roger Espinoza

Se viene una nueva fecha de la MLS, pero esta vez habrá duelo de jugadores hondureños cuando el Sporting Kansas City reciba al Houston Dynamo.

Los clubes de los catrachos están ubicados en la Conferencia del Oeste y cabe destacar que el Kansas City de Roger Espinoza, en este momento está avanzando de manera directa con 48 puntos y está evitando los playoffs.

Pero no todo está definido, ya que hoy se mide ante el Houston Dynamo de Elis, Quioto y Boniek que son quintos con 46 puntos y busca entrar de manera directa. Por lo que este duelo será clave para evitar la repesca.

Por su parte, el Dallas de Maynor Figueroa suma 43 puntos y es sexto en la clasificación y se enfrentan al Sounders que es cuarto. El ganador de este juego podría asegurar al menos un cupo en playoffs.

Con un panorama más complicado está Victor Bernárdez y el San José, ya que hasta ahorita están fuera son séptimos con 42 puntos, pero si vencen al Vancouver hoy podrían llegar con esperanzas a la última fecha. La lucha de los catrachos podría tener sus frutos en estas dos últimas fechas de la MLS.

JORNADA DE LA MLS

15:00 Chicago Fire - Philadelphia Union

15:00 New England Rev. - New York City FC

15:00 New York Red Bulls - Atlanta United

15:00 Orlando City - Columbus Crew

15:00 Toronto FC - Montreal Impact

17:30 Colorado Rapids - Real Salt Lake

17:30 LA Galaxy - Minnesota United

17:30 Portland Timbers - DC United

17:30 Seattle Sounders FC - FC Dallas

17:30 Sporting Kansas City - Houston Dynamo

17:30 Vancouver Whitecaps - San Jose Earthquakes

TABLA DE POSICIONES DEL OESTE

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS

1. Vancouver 32 15 6 11 48 46 51

2. Kansas C. 32 12 12 8 39 27 48

3. Portland 32 13 8 11 54 49 47

4. S. Sounders 32 12 11 9 45 39 47

5. Houston 32 12 10 10 54 45 46

6. FC Dallas 32 10 13 9 43 43 43

7. RS Lake 32 12 6 14 47 53 42

8. San Jose E 32 12 6 14 35 57 42

9. Minnesota 32 10 6 16 45 64 36

10 . Colorado 32 8 6 18 30 48 30

11. LA Galaxy 32 7 8 17 41 62 29