El miércoles se inauguran los Playoffs en la MLS

El miércoles dan inicio los juegos de post temporada en la Liga de los Estados Unidos y los primeros dos partidos son Chicago Fire vs NY Red Bulls y le sigue el choque entre Vancouver Whitecaps vs San José Earthquakes donde milita el hondureño Victor 'Muma' Bernárdez.

El jueves hay duelo de hondureños que se dará cuando Houston Dynamo de Romell Quioto, Boniek García y Alberth Elis se enfrenten a Sporting Kansas City de Roger Espinoza y el otro encuentro es el que tendrán el equipo sensación de la MLS, Atlanta United vs Columbus Crew.

Dias y Horarios de los Partidos:

Miércoles 25

Chicago Fire vs New York Red Bulls (a las 6:30 de la tarde)

Vancouver Whitecaps vs San Jose Earthquakes (a las 8:30 de la noche)

Jueves 26

Atlanta United vs Columbus Crew (a las 5:00 de la tarde)

Houston Dynamo vs Sporting Kansas City ( a las 7:30 de la noche)

En ambos días los partidos serán transmitidos por ESPN y Fox Sports