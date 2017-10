Alberth Elis: "Que Astros sean campeones de Serie Mundial y nosotros de MLS"

La llegada de Alberth Elis al Houston Dynamo sin duda alguna le vino bien, fue traspasado del Monterrey de México para jugar en la MLS esta temporada, la “Panterita” se ha convertido en uno de los referentes en el ataque del equipo naranja.

El pasado miércoles anotó un gol que le dio el pase a las semifinales de la Conferencia del Oeste, cuando derrotaron 1-0 al Kansas City del otro hondureño Roger Espinoza.

El catracho habló con DIEZ de su buen momento en el fútbol estadounidense.

Alberth, fuiste la figura al anotar el gol de la clasificación a los playoffs del Dynamo en la MLS...

Sí, gracias a Dios se me dio la oportunidad de anotar, creo que nos esforzamos todos, fue un partido bien duro en donde nos fuimos a 120 minutos pero finalmente logramos la clasificación.

Te has convertido en el goleador del equipo en las últimas jornadas...

Las cosas nos están saliendo bien, en el partido de ayer (miércoles) sabíamos que estábamos en nuestra casa y ahí nos va muy bien, nos apoyaron y ahora nos toca seguir luchando por el campeonato, tenemos que seguir haciendo bien las cosas para darle la alegría a nuestra gente.

El Dynamo no clasificaba a playoffs ni a semifinales desde el 2013, pero en esta temporada que llegaron tanto vos como Quioto le han dado la fuerza que ocupaba el equipo en al ataque...

Creo que esa era la mentalidad desde que llegamos Quioto, yo, los otros refuerzos del equipo, todas las nuevas contrataciones, el profesor Wilmer Cabrera armó un buen grupo para competir esta temporada en la MLS y las cosas nos están saliendo bien.

Y personalmente ¿cómo has tomado tu temporada? Ya llevas 11 goles con el equipo...

Gracias a Dios las cosas me han salido bien, he respondido con goles y asistencias, me siento muy feliz por lo que hasta el momento se ha logrado, pero aún tenemos otra final el lunes con un equipo bien duro como el Portland Timbers, y tenemos que salir a pelearla con todo.

El Portland un rival complicado, los líderes actuales de la Conferencia del Oeste.

Sí claro, nos tocó con ellos, pero bueno, por eso tenemos que aprovechar a sacar un resultado positivo en casa porque es un rival muy complicado, lo ha demostrado, por algo quedaron en primer lugar de la tabla.

Te estas acostumbrando a meter goles importantes y meter a tus equipos en semifinales, también lo hiciste con Honduras ante Corea en Río de Janeiro, y ahora con el Dynamo en la MLS en tu primer temporada con el equipo naranja.

Muy feliz la verdad, creo que son goles que lo llenan de felicidad a uno personalmente para seguir trabajando, le regalamos una alegría a la afición del Houston, la alegría al país en aquel gol y eso es muy motivante para cualquier jugador.

La ciudad de Houston está de fiesta, el Dynamo en semis y los Astros de Houston en la Serie Mundial, vos que convivís con ellos ¿Cómo ves el ambiente en el aficionado de ahí?

Sí, la afición aquí en Houston anda bien motivada y feliz, pues después del huracán Harvey quedó un poco golpeada y esto en los deportes es muy importante para poder darles una pequeña alegría a toda la ciudad y esperamos seguir de la misma manera, que los Astros sean campeones de la Serie Mundial y nosotros de la MLS.

Estás pasando por un gran momento goleador, pero lastimosamente no estarás con Honduras en ese partido vital ante Australia en el Olímpico...

Sí, hay una buena Selección, el profesor llamó a los que él consideró que estaban en mejor forma para ya jugarnos ese último boleto a Rusia, no voy a estar, pero hay otros que pueden estarlo y pueden hacerlo mejor, no hay problema en eso, vamos a sacar la casta en San Pedro Sula y Dios primero cerrar el pase al mundial con la clasificación en Sidney.

La afición espera que Honduras pueda lograr esa clasificación al Mundial y sin duda ahí estará apoyando el 10 de noviembre...

Hay que decirle a la afición que si estamos juntos todos somos más fuertes, necesitamos el apoyo de ellos y les digo que vamos a luchar por la clasificación al Mundial.