Alfredo Mejía: "Estamos luchando por ocupar un puesto en la Champions"

Alfredo Mejía habló en exclusiva para DIEZ TV desde su hogar en Grecia, en donde está pasando por un gran momento con el Skoda Xanthi de la primera división de ese país.

El volante hondureño asegura que le ha costado digerir que nuestra Selección Nacional no esté en Rusia 2018 y recomienda que consideren a Amado Guevara para el nuevo proceso de la Bicolor.

Un saludo, Alfredo, ¿cómo van las cosas por Grecia?

Un saludo para toda la gente en Honduras, estoy muy contento aquí en Grecia, ha sido un inicio de año muy bueno y estoy tratando de disfrutar el fútbol acá, como siempre lo he hecho.

¿En general cómo ha resultado tu experiencia en el fútbol griego?

Ya conozco muy bien el fútbol de Grecia, cómo se manejan las cosas en este país; estoy muy cómodo en ese aspecto, conozco bien el club, lo del campeonato también, de cómo se maneja cada situación.

Esta temporada está resultando espectacular, incluso están peleando por un cupo en la Europa League...

Está siendo muy buena, ha sido muy importante para mí, he dado un paso clave en mi vida, aquí he aprendido muchas cosas, el nivel futbolístico es muy bueno; hoy por hoy estamos peleando para meternos en los primeros lugares de la tabla y aspirar a un puesto en la Europa League.

¿Y sueñan con meterse en la Champions League?

Las posibilidades son buenas. Hemos tenido un gran inicio de año. Seguimos luchando para ocupar un puesto en el continente europeo; al final de la temporada esperamos poder estar ahí, pues sabemos lo importante que es.

El 2018 es año de Mundial y Honduras no estará. ¿Has logrado superar ese momento amargo?

Ha sido una etapa muy difícil para nosotros los jugadores, para el fútbol hondureño, para la gente que lo vivió en los últimos partidos muy intensamente, igual que nosotros. Hemos tenido un aprendizaje muy grande, aunque ha sido doloroso. Queríamos buscar esa clasificación al Mundial para darle alegría al país, al final no se pudo, pero nos queda esa experiencia para los que estuvimos en ese proceso.

Alfredo Mejía junto a su familia en Grecia donde atraviesa un gran momento con el Xanthi. Fotos cortesía

¿Qué piensas de que Pinto se haya despedido hace algunas semanas de Honduras?

Es una decisión que uno como futbolista respeta. Ya se veía venir esta situación, sabíamos que al no lograr la clasificación se iba a venir este momento con el profesor Pinto; él iba a buscar otras oportunidades, los directivos también buscarían una nueva opción o darle continuidad a Amado Guevara, por ejemplo.

¿Te parece Amado Guevara la mejor opción para Honduras?

Hay que buscar el bienestar de la Selección Nacional, considero que Amado es muy respetado dentro de la Selección, el pueblo lo quiere, pero esa decisión ya es de los directivos; en lo personal, pienso que él tiene ese plus que un entrenador necesita, es querido por los mayores y los más jóvenes. Conoce bien, estuvo en todo el proceso y le quedó una experiencia muy positiva a él.

¿Has logrado digerir la eliminación?

Al principio, cuando sucedió la eliminación, yo estaba muy triste, es algo que no asimilaba porque mi imagen era que íbamos a clasificar al Mundial, que le daríamos la alegría a nuestras familias, al pueblo y a nosotros, pero fue muy duro no lograrlo. Yo en ese momento no pensaba en nada, ahora sé que hay que darle vuelta a la página, pensar en la siguiente eliminatoria para estar al nivel de la Selección y sacar ventaja desde el arranque.

¿Hay futuro para nuestro fútbol?

Me quedo muy contento por todo lo que estuvimos mostrando en la segunda parte de la eliminatoria, fue buena y positiva, tomamos mucha experiencia. En el futuro no podemos caer en los mismos errores que cometimos.

LO DIJO MEJÍA

"El primer año en Grecia fue un poco complicado por todo lo que implica el cambio personal y futbolístico, estamos contentos con la familia.”

"Todavía no juega fútbol, está pequeño, pero mi hijo ahí pasa corriendo, creo que correrá más que el papá, ja, ja, ja.”

"Le deseo a Diez TV que pueda seguir creciendo, que toda la gente que pasa pendiente lo disfrute, les deseo lo mejor desde Grecia”.