Wesly Decas: "Me miro jugando en el Liverpool de Inglaterra"

El lateral izquierdo hondureño Wesly Decas está destacando en el FC Juárez de la Segunda División de México y en entrevista contó detalles de su llegada y sus objetivos.

"Yo vengo de una academia que se llama Pumas FC, pero el club me vio cuando jugando con la Sub-20 de Honduras en el Mundial de Corea. Contactaron a mi representante, me dijo que viniera a firmar y lo hice", inició contando al portal del Ascenso.

Decas ha vestido la "H" en varias categorías. "Inicié desde la Sub-15, Sub-17 y Sub-20 en la Selección. Quiero estar en Sub-23 y mayor".

Cada vez que Decas habla, demuestra que tiene los pies en la tierra, pero eso no le impide soñar y en grande.

"Mis objetivos son llegar a Europa, hacer una buena carrera, ayudar a mi familia, eso es importante; que no les falte nada ni a mis hermanos".

¿Dónde se ve jugando? Le consultaron y no vaciló: "Me miro jugando en Liverpool. Fui a hacer prueba y la pasé, pero no tenía los requisitos con un equipo en Primera División. Entonces ellos me están pidiendo eso, por eso me vine aquí para ver si regreso".

En marzo de 2017 viajó a Inglaterra con la ilusión de quedarse con los "Reds" y tuvo la oportunidad de entrenar con algunas estrellas.

"Con las reservas entrené con Steven Gerrard, no me lo podía creer. Es una leyenda", cerró.

Lo dijo:

"El fútbol aquí lo siento más rápido e intenso. Los clubes están bien preparados, saben a dónde quieren llegar"

"Ahora Honduras tiene problemas políticos, eso a cualquiera la duele, por eso lucho por mi familia, para que est6 bien".