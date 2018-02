¡Roger Rojas y sus confesiones a medio de Costa Rica!

Roger Rojas es de esos tipos humildes que con tanto en poco tiempo no pierde la modestia. El delantero hondureño brindó una entrevista en Costa Rica al portal La Teja, país en el que quiere dejar su nombre escrito con letras de oro.

El delantero catracho, entre otras cosas, hizo varias confesiones sobre su carrera como futbolista que se desconocían, además, reveló lo que hará este 14 de febrero con su esposa.

Cabe mencionar que el ahora artillero de la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica lleva anotados cinco goles y es el segundo mejor anotador del equipo manudo, solo por atrás de los ocho que ha anotado Jonathan McDonald.

LA ENTREVISTA:

–¿Cómo se enamoró del fútbol?



Desde el momento que mi papá (Aníbal Rojas) me regaló un balón me gustó. Desde chiquito nací con esa pasión porque al frente de mi casa (barrio La Betania, en Tegucigalpa, Honduras) había una cancha de fútbol, era de tierra y todo, pero siempre escuchaba la bulla, gritos, silbidos, la gente peleando cuando metía gol y desde ahí nació mi amor por el fútbol.

El hondureño quiere ganarse el corazón de los manudos a base de goles. FOTOS: La Teja.

–¿Cuáles tacos recuerda que lo enamoraron a primera vista?



La verdad siempre me gustaron los tacos que usaba Ronaldo, los R9 Nike, y siempre le decía a mi papá que soñaba con esos tacos, y mi papá me decía: 'Mira hijo, primero tengo que trabajar y ahorrar para comprárselos', porque sí eran caritos y recuerdo que cuando salí de la escuela me los regaló porque había pasado mis clases.



–¿Cuál gol es su eterno amor?



La verdad que fue cuando metí el gol contra Jamaica con la Selección, me gustó mucho porque era para mi cumpleaños y me lo regalé, Dios me dio esa dicha, lloré mucho y lo celebré, lo recuerdo siempre mucho porque le ayudó a Honduras a pasar al Mundial (Brasil 2014).



–¿El poder del amor lo a hecho meter un gol? (que se lo canta su esposa)



Sí, a veces mi esposa (Alejandra Bonilla, tienen 3 años de casados) me dice: 'amor siento que hoy le va a ir bien y puede a anotar', igual con mi mamá (María Luisa Lazo) me pasa diciendo: 'hijo hoy tengo fe, hoy me desperté con que va a meter dos, que va a meter uno' y a veces pasa porque me transmiten esa fe.



–¿Qué necesita tener la provincia de Alajuela para enamorarlo?



No sé que decirle (sonríe), tal vez si tuviera un parque más grande para mi bebé porque está muy chiquito y los que tiene son parques para más grandes, me enamoraría más con eso porque tiene dos años y no hay parques infantiles para niños de dos años.

El artillero hondureño es el goleador activo que tiene el Olimpia.

–¿De quién heredó ese coraje dentro de la cancha con el que enamora a la afición?



De mi mamá y de mi papá, ellos siempre han sido luchadores y me transmitieron eso, que cuando las cosas se ven difíciles hay que luchar y luchar y no parar hasta que Dios no le dé fuerza, eso me lo transmitieron ellos y ahora más que tengo un hijo debo que heredarle también eso.



–¿Qué debe tener una afición para enamorarlo?



Que esté con nosotros en las buenas y las malas, que nos enamoren cuando se pierde, que vengan al estadio al siguiente partido, porque uno como jugador quiera o no emociona, ahora que perdimos el clásico y después cuando vimos contra Guadalupe que había gente nos emocionamos, en lo personal me alegré mucho y dije esta afición sí es fiel.



–¿Recuerda el primer gol que le dedicó a su esposa y a su hijo?



Sí, el primer gol que le dediqué a mi hijo (Róger Francisco) fue en Ceiba y me metí el balón en la pancita. Y con mi esposa siempre beso mi anillo, ella se pone nerviosa cuando celebro así porque siempre le digo que ella también lo haga; pero nunca lo hace por la emoción, siempre me quedo viéndola y ella de los nervios no lo besa, pero es una celebración que tenemos los dos.



–¿Y siempre la ubica en la gradería?



Sí, siempre, contra Heredia no los pude ubicar, pero lo que hicimos fue que trajimos una bandera de Honduras y ahora lo que le digo es que saque la bandera para distinguir donde están.

Rojas lleva cinco anotaciones en el clausura costarricense.

–¿Quién es su mejor amigo y cómo se fortaleció la amistad?



Oscar Alberto García, siempre hemos sido grandes amigos, desde los 13 años. Creció por el fútbol, eramos enemigos de niños, él jugaba en Valencia y yo en FB (Fuerzas Básicas Olimpistas), el metía goles y yo también, no nos hablábamos porque competíamos por el goleo, pero Dios nos unió en el colegio San Miguel, nos metieron a una potrita (mejenga) y jugamos en el mismo equipo, nos dábamos pases y nos entendíamos y desde ahí nos hicimos amigos, él está en Honduras juegan en un equipo de segunda división.



–¿Cómo hacen para mantener la amistad?



Todos los días hablamos, nos mandamos un mensaje, un audio o nos llamamos, él es el amigo que Dios me mandó.



–¿Qué debe tener una persona para considerarse amigo?



Veo la sencillez, para mí es lo más importante, porque a mí no me importa si tiene o no dinero, me fijo en como se expresa, si no ve menos a los demás, si no es arrogante.



–¿Qué clase de amigo se considera? (el consejero, el que molesta, el pensador, el fiestero).



Yo creo que el consejero, Alex (López) y (Luis) Garrido pasan diciendo que parezco viejo aconsejando, pero siempre me ha gustado así, creo que soy bien maduro y sí parezco viejo la verdad.

Para el hondureño Roger Rojas su esposa e hijo son todo. Foto: El Heraldo.

–¿Dentro de la cancha quién es su mejor amigo y por qué?



Me entiendo bien con Alex, con Salvatierra, con McDonald, la verdad son buenas personas, me he llevado bien, son muchos y si no menciono a alguno se van a resentir.



–¿Es romántico? ¿Qué hará el 14 de febrero (además de ver este año el partido Real Madrid - PSG)?



Sí, la verdad sí, mi esposa sabe que trato de no olvidarme que antes de que fuera mi esposa fue mi novia y siempre la trato como cuando éramos novios.



–¿Cómo se conquista el corazón de un futbolista como Róger Rojas?



La verdad que mi esposa me conquistó con su sencillez, me encantó, desde niño me gustó porque su hermano jugó conmigo en fuerzas básicas, pero me daba miedo hablarle por el papá, porque mi suegro es bien grande y me intimidaba, pero siempre hablábamos y le decía que un día iba a quedarse conmigo y Dios todo lo hace, ahora tenemos un bonito hogar.



–¿Cree que se ha ganado ya el corazón de los liguistas?



Yo creo que todavía no, falta mucho, yo lo que quiero es quedar campeón, vinimos a ser campeones, llevo cinco goles, pero eso es solo el resultado de un esfuerzo en la cancha, lo más importante es quedar campeones porque la gente se acuerda del título y eso queremos regalarle a la afición para ganarnos el cariño.