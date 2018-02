La dura realidad de Rigo Rivas luego de ser cedido por el Inter al Brescia de Italia

El año pasado el nombre de Rigoberto Rivas salió a relucir en la palestra pública del fútbol hondureño tras ser subido al primer equipo del Inter de Milán y estar en el banquillo de suplentes en un partido de Serie A.

Este joven catracho originario de Balfate, Colón, llamó la atención en suelo nacional pues incluso jugó un partido en el equipo estelar interista durante la pretemporada y viajar a Asia aunque ahí no jugó ningún encuentro.

Todo esto hizo que Jorge Luis Pinto, ex técnico de la selección nacional, lo tomara en cuenta en el listado preliminar de la bicolor para la Copa Oro del 2017 pero Rivas declinó la misma para hacer la pretemporada con el Inter en busca de un lugar en el primer equipo, no fue así aunque el ex equipo de David Suazo se hizo de su ficha por cinco años y lo prestó al Brescia de la segunda división de Italia.

El hondureño en su momento reveló que llegaba a este club con la intención de tener minutos y crecer como jugador pues ya su paso por instituciones juveniles en este país europeo había pasado.

Rigoberto Rivas suma muy pocs minutos en la Serie B con el Brescia.

A su llegada al Brescia nada fue sencillo ni lo ha sido, en la actualidad el mediapunta ha disputado apenas 11 partidos y dos de ellos como titular, los demás ingresando de cambio y con pocos minutos, incluso en el partido de ayer donde el club azul empató 0-0 con Pro Vercelli, Rivas no fue convocado por su técnico. El saldo en minutos del joven es de 327 minutos y sin ningún gol.

Mencionar que el equipo de Rivas está en puestos de descenso, es 18 en la tabla con 27 unidades aunque a nueve puntos de zona de Play-Off para ascenso.