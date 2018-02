Pablo Machín: “Choco tiene potencial para ser un futbolista importante"

Pablo Machín, director técnico del Girona FC, equipo del delantero de la Selección de Honduras, Antony “Choco” Lozano, es sin duda uno de los entrenadores de moda en el fútbol español debido al buen momento de su club, que pese a ser un recién ascendido a la primera división, se encuentra más cerca de los puestos que dan acceso a competiciones europeas el próximo año que de los lugares que condenan al descenso.

Antony Lozano debutó con el Girona en primera división de España

Machín llegó al Girona en marzo de 2014 cuando el equipo era colista de la segunda división y logró evitar el descenso; después de dos temporadas en las que el club catalán estuvo muy cerca de subir a primera división, la campaña pasada logró el sueño. A punto de cumplir cuatro años al frente del onceno gironés, el DT atendió en exclusiva a DIARIO DIEZ para analizar la llegada de Lozano a la “Liga de las Estrellas” y valora la situación de su representativo.

¿Qué puede aportar el Choco Lozano a un equipo en crecimiento como el Girona?

Bueno, primero creo que la similitud que hay entre el Girona y el Choco es grande, como dices, nosotros somos un equipo en crecimiento, un club novato en la categoría, pero que ya tiene una trayectoria bastante buena, marcándose retos ambiciosos. Creo que Lozano encaja perfectamente porque es un poco de lo mismo, es un chico que ya lleva tiempo en otras categorías aquí en España y como el club es novato en la competición, pero igual que nosotros es muy ambicioso y considero que tiene mucho potencial para ser un futbolista importante para el equipo y ser reconocido en la Liga.

¿Hace tiempo que le venían siguiendo? Lozano comentó que fue un fichaje rápido, pero las contrataciones suelen llevar tiempo…

Estando en el Numancia ya le conocí en su debut en la segunda división con el Alcoyano, y cuando fichó por el Tenerife pasamos diversas temporadas enfrentándonos. Es un futbolista que aunque ha jugado mucho como nueve de referencia, para nuestro sistema puede ser versátil y aportarnos llegada desde la segunda línea, desde una posición un poco más retrasada para aprovechar no solo su buen remate, que creo que lo tiene, sino también esa velocidad que siempre marca la diferencia en cualquier categoría y en primera división también.

En eso quería incidir. El Choco puede permitir que el Girona en algunos momentos pueda jugar con dos delanteros centros más fijos, como ya sucedió el año pasado, teniendo en cuenta que los mediapuntas titulares Portu y Borja García llevan bastante acumulación de minutos.

Sí. Mi ideal de sistema siempre ha sido 3-5-2, con dos delanteros natos, nueves de referencia, pero por circunstancias hemos ido evolucionando y ahora hacemos más un 3-4-2-1, y en vez de fichar a dos futbolistas, como nos estábamos planteando en el mercado de diciembre, decidimos que lo mejor era fichar al Choco, que es muy versátil y puede ser sustituto de Stuani jugando de nueve o también puede jugar desde segunda línea en la posición de Portu para aprovechar su velocidad e, incluso, nos permitiría lo que hemos hecho muy poco en primera división, jugar con tres centrocampistas natos y dos nueves puros como el Choco y Stuani.

Antony Lozano jugó su primer partido en el estadio Montilivi con el Girona

¿Qué parte de responsabilidad en el éxito del equipo tiene el sistema que usted utiliza? Es un sistema que no se suele utilizar en primera división y a los equipos que han intentado reproducirlo en los partidos contra el Girona, como Las Palmas o Athletic Club, les ha salido muy mal…

Creo que el sistema ayuda, pero siempre he dicho que lo importante son los futbolistas. Lo que les trato de inculcar es que si todos sabemos a qué jugamos es más fácil que las cosas salgan bien, no puede ir cada uno a la suya. Cuando tienes un sistema como el nuestro, que ya llevamos trabajando desde hace tiempo, todo el mundo sabe lo que debe hacer en cada momento. Cuando un jugador tiene el balón en una posición, el resto se mueve en relación, eso lo trabajamos mucho y nos da buenos resultados ofensivamente, y defensivamente todo el mundo tiene que saber qué hacer dependiendo de dónde esté el balón y eso nos ayuda a hacer correcciones dentro del campo. Si algún jugador no está haciendo algo bien, el de su lado conoce cuáles son sus funciones y eso nos ayuda. El sistema creo que nos puede ayudar a ser mejor equipo y los futbolistas pueden hacer bueno o mejor al sistema. Es algo recíproco, conseguimos obtener buenos futbolistas con este sistema al igual que un buen equipo.

Lozano va a contar con el apoyo de la numerosa comunidad hondureña en la provincia de Girona. Concretamente, más de 30 mil viven en esta zona de España. ¿Eso es un factor positivo añadido o considera que le puede afectar en determinado momento por su juventud?

Nosotros cuando le fichamos únicamente pensábamos en él como futbolista, independientemente de su nacionalidad. Para nosotros fue una sorpresa ver a tantos hondureños en la presentación y luego nos hicieron saber que la comunidad hondureña en Girona es la más numerosa entre los no nacidos en España. Me dices 30 mil y eso me sorprende y me alucina, ya que yo vengo de una ciudad pequeña con solo un poco más de habitantes que esa cifra. Por lo que le conozco, el Choco lo tiene bastante asumido, es un jugador reconocido ahí, es internacional. Seguro que tendrá un poco más de ganas de hacer feliz a esa gente que paga una entrada en nuestro estadio y eso a nosotros nos va a venir bien, ya que vamos a ser un club reconocido fuera de Girona y vamos a atraer a esa población hondureña, que no sé qué grado de vínculo tenía con el equipo de la ciudad, pero ahora por la llegada del Choco van a ser más los aficionados que acudan al estadio.

Hablaba de la internacionalidad del Choco. ¿Cómo puede influir positivamente en el equipo el hecho de tener en sus filas a otro internacional, alguien habituado a jugar bajo presión? ¿Cómo le afecta como entrenador el hecho de no contar toda la semana con él cuando haya partidos internacionales?

Para nosotros lo más importante es que esto es una señal más de que el equipo está en la élite. Contamos con un internacional en diversos mundiales por Uruguay como Stuani, con uno de Kenia como Olunga, por Nigeria está Kayode, tenemos un Sub-21 por España como Maffeo, Douglas Luiz ha sido internacional en categorías inferiores con Brasil y ahora hemos fichado a otro internacional. Es el día a día de los equipos de élite. Como entrenador, y entiéndeme bien, me gustaría que mis jugadores no fueran internacionales porque no tendrían que darse esas palizas por los viajes transoceánicos y podríamos entrenar mejor, pero también sé que si estos futbolistas son internacionales eso es una motivación para ellos, es porque son muy buenos y nosotros nos podremos beneficiar como club y yo como entrenador.

Seguro que Lozano tendrá ganas de demostrar muchas cosas en todos los partidos, pero el sábado 24 el Girona visita al Barcelona, antiguo hogar suyo aunque fuera en el filial, y seguro que tendrá más ganas si cabe. ¿Es partidario de aprovechar esas ganas de revancha en un futbolista o no le convencen? ¿Cómo afronta la visita al Camp Nou teniendo en cuenta que el Barcelona vendrá de un exigente partido contra el Chelsea? ¿Prepara algo especial como el marcaje a Messi en el partido de ida?

Para empezar, todo en la vida como en el fútbol tiene su proceso. El Choco acaba de llegar aquí y tiene que adaptarse a un equipo con un sistema de juego peculiar, que está haciendo muy bien las cosas; la gente que está jugando lo está haciendo muy bien, por lo que le va a costar y le va a llevar su proceso ser un jugador que podemos llamar titular. Por otra parte, todos los futbolistas cuando juegan contra el Barcelona tienen una motivación especial, porque es uno de los mejores clubes del mundo y cuentan con al mejor futbolista. El que haya estado en el Barcelona B no creo que le vaya a suponer un exceso de responsabilidad o una sobreexcitación, yo encuentro positiva la motivación, pero el exceso de motivación quizás sea malo, porque te puede hacer estar más acelerado de lo que deberías. Vamos al Camp Nou a competir con nuestras señas de identidad. Tenemos muchísimo que ganar en cuanto a puntos y repercusión mediática, y tenemos bastante poco que perder porque creo que si todo el mundo tuviera que apostar su dinero lo haría por el Barcelona. A los futbolistas les gusta mucho jugar estos partidos, pero lo del Camp Nou no es nuestra Liga.

¿Teniendo en cuenta los buenos resultados del equipo, habría que empezar a mirar hacia arriba en la tabla de clasificación o sigue manteniendo que el objetivo de la temporada es mantenerse en primera división?

Lo más objetivo que hay es la clasificación, y la clasificación nos dice que estamos en un puesto privilegiado y eso no nos lo ha regalado nadie. Pero también sabemos que para conseguir retos ambiciosos primero tenemos que conseguir algunos un poco más accesibles. Para un equipo recién ascendido, con un presupuesto muy limitado y nuestra inexperiencia en primera división, el hecho de mantener la categoría es un reto lo suficientemente ambicioso como para enorgullecernos, pero si hemos llegado hasta aquí siendo un club pequeño es porque hemos sido ambiciosos y nos hemos marcado retos poco a poco que son accesibles, pero que no podíamos imaginar hace un tiempo. Vamos a tomarnos el próximo partido como si fuera una final para intentar ganarlo, y cuando ya tengamos esos cuarenta y pocos puntos que nos den la permanencia en la categoría nos fijaremos en la clasificación y, dependiendo de dónde estemos, optaremos por otros objetivos que quizás no sean llegar a Europa, porque eso es muy difícil, pero lo que intentaremos es quedar en la mejor posición posible porque esa es nuestra obligación.

¿La victoria ante el Real Madrid fue un punto de inflexión para el Girona?

Fue la rúbrica a una trayectoria muy buena. Nos dio más repercusión mediática, pero ya veníamos haciendo muy buenos partidos, como contra el Atlético de Madrid, en el que jugamos una primera parte de escándalo, y luego hemos hecho muy buenos partidos en nuestro estadio. Fuera de casa hemos marcado nuestras señas de identidad y hemos ganado en campos muy difíciles, pero no cabe duda que la victoria contra el Real Madrid será muy recordada, difícil que se pueda volver a repetir. No sé si fue un punto de inflexión, pero corrobora que si hacemos bien las cosas podemos ganar a cualquiera y eso es muy importante para mí como entrenador y para el equipo.

En julio de 2011 comenzó su andadura en los banquillos Pablo Machín. Lo hizo hasta junio de 2013 en el club que más destacó como futbolista, el Numancia.

En muchas ocasiones se habla de que el entrenador es el eslabón más débil de la cadena cuando llegan los malos resultados. ¿Se ha sentido muy solo a veces en su cargo?

La soledad del entrenador va con el cargo. Los momentos en los que te paras a pensar cómo juega un rival, cómo le podemos hacer daño o cómo defender a un determinado futbolista son momentos de soledad. Esa es una soledad positiva porque te da tranquilidad y te permite pensar las cosas que quieres hacer esa semana. Otra soledad más preocupante es cuando las cosas empiezan a ir mal, la gente se va quitando la responsabilidad y solo queda uno como responsable. Gracias a Dios, yo esa soledad no la he sentido. Te iba a decir que espero sentirla muchas veces porque eso querrá decir que llevo muchos años en esto del fútbol, pero mejor que tarde mucho en producirse y pueda seguir muchos años en esto del fútbol, que es lo que me apasiona, y seguir adquiriendo experiencias.



¿Qué conoce del futbolista hondureño en general? ¿Hay algún otro jugador que le haya llamado la atención? ¿Por qué cree que el futbolista centroamericano no tiene mucha presencia en La Liga?

Depende un poco de las ligas. El jugador hondureño físicamente tiene muy buenas condiciones. Hemos estado siguiendo a algún otro jugador internacional hondureño. Estuvimos interesados el año pasado, pero se fue a jugar a México y ahí le pagaban un dinero que nosotros no podíamos ofrecerle jugando en segunda división. Honduras es un país exportador, ya que es una liga sin mucha repercusión y el futbolista en el momento en que puede irse a otro lugar para ganarse mejor la vida lo hace. Hay muchos países que son cantera de otros o de Europa.

¿Ese futbolista que siguieron era Alberth Elis?

Sí, era él (sonríe).

Muchas gracias y mucha suerte, señor Machín.

Encantado, un saludo a toda la población de Honduras.