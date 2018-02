¡De lujo! La nueva "piel" que lucirán los hondureños en el Houston Dynamo

El Houston Dynamo, club de la MLS donde están los hondureños Romell Quioto, Alberth Elis y Boniek García, han presentado su nueva piel.

Este martes mediante sus redes sociales han mostrado el nuevo uniforme alternativo que lucirán para la nueva temporada, donde esperan mejorar lo hecho el año pasado.

No hay duda que se trata de una indumentaria de lujo. Sobre un fondo negro, la "casaca" incorpora una banda horizontal en distintos tonos de color naranja, que cruza el pecho y se propone homenajear a la profunda diversidad que existe tanto en la ciudad como en el club.

En las redes sociales, la playera ha dejando buenos comentarios por parte de los aficionados del club. Incluso el catracho Alberth Elis le ha preguntado a sus seguidores en Instagram mediante una encuesta y más del 80 por ciento ha estado a favor del diseño.

El Dynamo ha sorprendido con este diseño "retro" y muy moderno. A los catrachos les quedará espectacular.

?? Vibrant as the city we call home. ??



Get your hands on the new jersey at the Dynamo @adidas Team Store Wednesday at noon! pic.twitter.com/W4AHe1F0yG — Houston Dynamo (@HoustonDynamo) 20 de febrero de 2018

Retro yet modern. Sleek and vibrant.



Learn more about our new 2018 threads: https://t.co/HPx9nbh18E pic.twitter.com/LAiqBGIK5m — Houston Dynamo (@HoustonDynamo) 20 de febrero de 2018