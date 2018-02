Choco Lozano habla de la alegría de enfrentarse a Messi en el Camp Nou

El Media Day que organizó el Girona con motivo de la visita al Camp Nou el próximo sábado para enfrentarse al Barcelona fue una clara demostración de que el Choco Lozano está adquiriendo un importante peso en el club catalán, ya que fue uno de los elegidos junto con Granell, Muniesa, Stuani y Portu para hablar con los medios.

Decenas de medios escritos, radiofónicos y televisivos donde DIEZ estuvo presnente, no quisieron perderse la cita, que se celebró después de uno de los últimos entrenamientos del equipo antes de la importante cita ante el Barcelona, un partido en el que existen esperanzas de que el Choco pueda ser titular, ya que Stuani ha tenido molestias físicas en las últimas semanas y el equipo catalán tendrá que disputar tres partidos en solo ocho días, el referido ante el Barcelona el sábado, contra el Celta de Vigo en Montilivi el martes y ante el Villareal el sábado siguiente.

Lozano se mostró en todo momento sonriente, muy feliz por empezar a contar con la confianza del entrenador y relajado ante los medios, que quisieron saber cómo marcha su adaptación.

¿Cuáles son tus sensaciones después de unas semanas en el club y cómo afrontas el partido contra el Barcelona?

Las sensaciones son positivas, el equipo tiene la moral arriba después de la última victoria en casa, pero sabemos que va a ser un partido completamente diferente, vamos a tener que correr mucho y la clave va a estar en defender bien y aprovechar los espacios que nos dejen para hacerles daño.

¿Cómo va tu adaptación?

Todo va bien, pero hay que tener calma. Desde que llegué tenía claro que iba a ser complicado tener minutos, pero poco a poco el entrenador me está dando minutos y espero aprovecharlos.

¿Se te vio activo en el último partido, cómo te sentiste sobre el terreno de juego?

Siempre es bueno participar, y después del trabajo que hicieron mis compañeros me tocaba a mi hacer lo mío, luchar bastante y generar buenas opciones de gol, y creo que así fue.

¿Ahora vienen tres partidos en ocho días. El calendario apretado te hace tener esperanzas de ser titular en el Camp Nou, por ejemplo?

Espero que sí, pero el que toma las decisiones es el entrenador, uno trabaja para jugar siempre, pero hay que respetar las decisiones del director técnico.

El Choco Lozano en los entrenamientos con el Girona en la previa del juego ante Barca. Foto cortesía

¿Esperabas cuando estabas en el filial del Barcelona hace solo unos meses que fueras a jugar en el Camp Nou con otra camiseta?

La verdad es que no, pero se me está presentando esa oportunidad y estoy muy agradecido por ello. Espero tener la posibilidad de jugar y hacerlo bien en el terreno de juego.

¿Cómo se está viviendo en Honduras que te vayas a enfrentar a Messi?

Siempre es una alegría para todos los hondureños saber que hay un compatriota que está tratando de hacer las cosas bien. Les agradezco mucho el apoyo que me están brindando desde mi país.

¿Conoces ya la ciudad de Girona? Has entrado en contacto con la numerosa comunidad catracha y ya has comido unas buenas baleadas en algún establecimiento de la ciudad?

He estado paseando por la ciudad, me parece muy bonita. Los catrachos que me he ido encontrando me han mostrado su apoyo y han sido muy amables. Me estoy adaptando bien a todo y claro que sí me he comido unas ricas baleadas! (sonríe).

¿El club está pensando en crear un grupo de animación propio para la comunidad hondureña de Girona, sentiste el apoyo de los catrachos en tu debut en Montilivi? Cómo fue la visita de Amado Guevara?

Me hace muy feliz que los catrachos hagan un esfuerzo para venir al estadio a apoyarme a mí y al equipo, espero hacerlo lo mejor posible para que se sientan orgullosos y disfruten con mi juego y con el del equipo. En cuanto a la visita de Amado, él estaba en España para aprender métodos de entrenamiento de diversos equipos, nos pusimos en contacto y me dijo que vendría a verme. Nos vimos después del partido y se fue muy contento por mi debut y por el triunfo del equipo.

¿Hablando de Amado Guevara, hace unos días Carlo Costly propuso que a la selección la entrene la dupla Amado Guevara-Carlos Pavón. Cual es tu opinión sobre esta propuesta?

Me encantaría que así fuera, son dos jugadores que han hecho mucho por la selección de Honduras.

¿Crees que pueden llegar más futbolistas hondureños a la liga española?

Seguro que sí, el futbolista hondureño tiene mucha calidad. Muchos se están marchando a la MLS por su proximidad y porque allí conocen más al jugador catracho, pero no tengo dudas que pronto llegarán más futbolistas de mi país a la liga española.

Por lo que respecta al resto de los futbolistas que intervinieron en el día de medios, todos destacaron la importancia de visitar el Camp Nou en un buen momento de juego como el actual, pero dejaron muy claro que se trata de una cita de enorme dificultad por la gran calidad de los futbolistas del Barcelona.

En cuanto a que los azulgranas afronten el duelo pocos días después de un exigente partido contra el Chelsea, aseguraron que la plantilla del Barcelona es lo suficientemente amplia para que el equipo no note el cansancio.