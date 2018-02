¡Otro más! El hondureño Roby Norales es fichado en el fútbol uruguayo

El delantero hondureño Roby Norales, habló en exclusiva con DIEZ y nos reveló que llegó a un acuerdo con el Juventud de la Piedra de la Segunda División de Uruguay y con esto se convierte en el onceavo futbolista catracho en militar en el fútbol del país sudamericano.

Roby quien tiene 27 años quedó como agente libre tras relegado de Platense cuando el técnico colombiano Jairo Ríos tomó el mando y tras meses de incertidumbre sobre su futuro finalmente encontró club, cosa que lo hizo romper en alegría.

"Me siento agradecido con Dios por esta oportunidad. Uruguay es una de las mejores vitrinas que hay. Estaba preocupado porque no me salía nada, pero nunca perdí la fe de que algo iba a salir", inició comentando.

Según conoció DIEZ el ariete firmará contrato por un año con una cláusula que indica que podrá salir del equipo si le presentase una mejor oferta.

Roby mientras celebraba uno de sus goles ante el Platense.

El mismo se trasladará a Uruguay con las maletas llenas de ilusión el próximo domingo 25 de febrero para incorporarse a su nuevo club y realizar los exámenes médicos.

Además de la oferta del Juventud, Roby detalló que 'sostuve pláticas y pláticas' con varios equipos. Entres de ellos de la Segunda División de China y Perú, también de Singapur, pero no lograron concretarse.

Su objetivo: Selección Nacional de Honduras

Con este fichaje Norales lo ve como una oporunidad para redimir lo hecho en las últimas campañas y buscar ser tomado en cuenta para la Selección Nacional. Un sueño que lo tiene ilusionado.

"Estoy a tiempo para reflexionar y mejorar. Quiero a hacer las cosas de la mejor manera para ser tomado en cuenta en la Selección de Honduras para la próxima eliminatoria, esto ha sido uno de mis mayores anhelos."

La mejor versión de sí que ha mostrado en el fútbol el oriundo de Balfate fue en el Torneo Apertura 2016 con los Selacios en donde anotó 10 goles. Esa cuota goleadora le valió para ser contratado por el Bengarulo FC de la India. Allí tuvo un paso fugaz, marcó un gol y luego regresó al país.