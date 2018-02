¡De lujo! Así es el uniforme de Los Ángeles FC del hondureño Buba López

El equipo del hondureño Buba López, Los Ángeles FC, ha presentado hoy de manera oficial los uniformes que lucirán en la temporada 2018-19 en la MLS.

La nueva pies de Los Ángeles FC, tiene tintes retros, con diseños inspirados en el mundial de 1990, como homenaje a la marca deportiva de Adidas, la oficial de la Major League Soccer.

Asimismo tal y como fue anunciado hace algunas semanas, el patrocinado principal del club estadounidense es YouTubeTV, mismo que estará en todo el pecho de los uniformes a utilizar por la nueva franquicia.

Seguramente la que usará el exportero de Real España es similar a esta, pero con otro detalles. Luis López espera poder brillar con esta nueva franquicia del fútbol de Estados Unidos, que sigue creando mucha expectativa.

The Black & Gold.



Available now: https://t.co/hs3vXVfZP5 pic.twitter.com/aT22gLa0W8