La cruel broma que le jugó una periodista al futbolista Romell Quioto

La periodista hondureña, Elsa Oseguera, le ha jugado una de esas bromas que son demasiado pesadas a un futbolista muy activo en redes sociales como lo es el seleccionado Romell Quioto.

“Yo le quiero decir a la esposa de Quioto, que creo que ella tiene mi edad. Yo no tengo nada con él, no me gusta y esto es una broma y creo que usted es una milenial y va a entender y la idea es divertirnos a costillas de Romell”, dijo Elsa.

El futbolista del Houston Dynamo fue puesto a prueba por Oseguera quien le hizo creer que estaba enamorada de él. “Vos sabes que me encanta el chocolate”, le dice en la conversación la bloguera que se moría de la risa.

Una de las tradiciones que cuentan las modelos y chavas de la farándula, es que los futbolistas son picaflor y Quioto cayó rendido a los pies de Elsa Oseguera, comunicadora hondureña que es muy activa en las redes sociales.

Quioto no sabía que la comunicación estaba siendo grabada. Pero antes de hacer la nota, Elsa hizo un prólogo en el que cuenta con detalles que el futbolista tiene esposa y le está jugando una broma por tratarte del mes del amor y la amistad.

¿Te gustaría ver el video completo?: Pulsa aquí y visita la cuenta oficial de Elsa Oseguera en YouTube