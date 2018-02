Jerry Bengtson revela porqué lo han mandado a la banca en el Saprissa

El artillero hondureño Jerry Bengtson ha levantado la polémica en Costa Rica al asegurar que el entrenador del Saprissa no lo pone de titular porque no tiene posibilidades de jugar la Copa del Mundo de Rusia 2018.

Los ticos están priorizando darle rodaje a los delanteros del equipo morado que tienen las posibilidades intactas de ir a Rusia, pues Bengtson declaró a la prensa de ese país las causas de su suplencia.

“Creo que porque mi Selección no juega el Mundial no he tenido mucha participación, se le ha dado oportunidad a los jugadores que tienen chance de ir al Mundial”, declaró Bengtson que reproduce Teletica.

Bengtson no juega de titular desde el 11 de enero que disputó todo el partido donde el Saprissa venció 1-0 al Santos de Guápiles. Desde esa fecha ha estado en la banca ingresando de cambio en algunos partidos pero en algunos ha sido enviado hasta las gradas.

El hondureño Jerry Bengtson celebrando sus primeros goles en el torneo con el Saprissa. Foto cortesía

“Tiene lógica, empecé jugando y anoté. Después le dieron la oportunidad a otros compañeros. A mí lo que me queda es entrenar fuerte y estar siempre preparado”, reconoció el artillero que podría ver acción frente al América por la Champions de Concacaf.

El catracho suma dos anotaciones en el torneo local y los hizo en las primeras dos fechas. Los Morados marchan en la tercera posición del partido frente al Carmelita y al Liberia. Su contrato finaliza el 31 de mayo y posiblemente sea su última aventura por ticolandia.