Darixon Vuelto: "Este es el comienzo de algo grande"

Darixon Eniel Vuelto Pérez cumplirá otro de sus sueños en su carrera como futbolista. Esta semana viajará a Estados Unidos para integrarse a las filas del Portland Timbers de la MLS quien lo contrató por tres años.

Anteriormente había jugado con el Tenerife de España en Segunda División, pero no tuvo mayor trascendencia.

El muchacho que llegaba a los entrenamientos de Victoria sin desayunar porque pasaban hasta tres meses sin cobrar su salario, considera que la vida y el mismo fútbol le está brindando una nueva oportunidad que no quiere desaprovechar

Vuelto, de 20 años de edad, espera que su representante le oficialice el viaje a Estados Unidos para firmar contrato, mientras ese tiempo llega se dedica a disfrutar con familiares y amigos en las playas de su natal Sambo Creek, cuna inagotable de futbolistas.

¿Cómo vive este momento?

Muy agradecido con Dios, por la oportunidad que ya tiempos estaba buscando, ahora ya es oficial, ahora sólo me toca seguir trabajando para que las cosas salgan bien. Me siento muy alegre por esta oportunidad, hay que aprovecharla al máximo.

¿Qué dice su familia y amigos?

Todos están contentos. Mi familia está feliz, se sienten orgullosos de mí, este fichaje me ayudará mucho porque voy a estar cerca de mi familia que vive en Estados Unidos. Acepté la oferta de Portland porque voy a estar cerca de ellos y no los veo desde hace tiempo.

¿Qué hace falta para oficializar el fichaje?

Sólo firmar contrato, mi representante se está encargando de toda la documentación, pero este semana creo que se definirá todo. Sólo estoy esperando que me avise cuándo tengo que viajar a Estados Unidos. Me dice que tome esta oportunidad con mucha humildad y que me divierta jugando como lo ha venido haciendo, toda esta gente ha confiado en mí y tengo que hacer un buen trabajo para no defraudarla.

¿Su mente siempre ha estado puesta en la MLS ó Europa?

La mente de todo futbolista sudamericano o centroamericano es jugar en Europa, son oportunidades que no las podemos dejar pasar, voy a seguir trabajando para llegar a Europa en el futuro, aunque la MLS es una buena vitrina para salir al viejo continente.

¿Qué conoce del Portland?

Es un equipo competitivo en la MLS, siempre está peleando las finales, eso me motiva mucho, espero estar con el Club siempre arriba de la tabla.

¿Quién lo acompañará durante su viaje a Estados Unidos?

Me voy solo, desde los 16 años estoy viajando solo, creo que ya se ha hecho una costumbre, fui a Francia, Dinamarca, España y otros países a hacer pruebas. Jugué en Tenerife y me fui solo.

¿Algo infaltable en sus maletas?

Las fotos de mi familia, mi novia y amigos para no olvidar mis raíces, muchas veces los jugadores cuando están en otros países se olvidan de donde vienen y no quiero que eso me pase a mí. También llevaré, mis sandalias, ropa deportiva y mucha ilusión de triunfar.

¿Usa alguna cábala?

No, la verdad no, sólo me encomiendo a Dios, él es el que me bendice.

¿Considera que el título con Real España le ayudó a cotizarse mejor?

La verdad que sí, el torneo con Real España fue importante, me ayudó a mejorar mi cuota goleadora, me ayudá a consolidarme, a madurar. Espero asegurar mi futuro en Portland, pero la verdad no me quiero quedar sólo allí, aspira a mucho más, este es el comienzo de algo grande, no me puedo conformar sólo con este traspaso, mis aspiraciones van más allá.

¿Por ejemplo?

Trabajar al máximo para regresar a Europa, ya estuve allá (Tenerife) pero no me fue como quería, espero regresar más adelante, preferiblemente a la Liga Española que me gusta mucho.

¿En ese sentido ya lo supero Antony Lozano?

Claro, bendición de Dios que Choco está el Primera División con Girona, todavía no lo puedo creer, hace un par de meses estábamos juntos en Tenerife y ahora juega al lado de los monstruos. Son tiempos que uno los tiene que aprovechar y el Choco lo está haciendo.

¿Qué platicaba con Lozano cuando estaban en Tenerife?

Siempre mantenemos comunicación, me ayuda mucha, me aconseja, me dice que siga creyendo en mis condiciones. Estuve viendo el partido que jugó contra Barcelona, me sentí muy orgulloso de él, fue uno de los mejores de su equipo.

¿En qué momento se esteró del interés de Portland en contratarlo?

El Portland me ha estado siguiendo hace año y medio, lo tenía guardado mi representante, incluso hace poco me enteré que se hizo oficial pero hace años me viene siguiendo. Houston Dynamo también me quería fichar, según me dijo mi representante.

¿En todos sus equipos y en la Selección siempre ha usado el número 18, tiene algún significado?

Sí, es el número de la buena suerte, es el sueño que quise cumplir desde que era niño, iba a los estadios para ver jugar a Marvin Chávez él usaba el 18. Le prometí a mi papá que algún día usaría el número de la bendición, ojalá esté disponible en Portland para usarlo.

¿Sabe que en su momento enfrentará a varios compatriotas como Quioto, Elis, Boniek......?

Sí, creo que será lindo eenfrentar a los compatriotas, a ellos less deseo lo mejor. No he tenido la oportunidad de hablar con ellos

¿Con su traspaso Victoria también se beneficiará como dueño de su cartilla, cómo se siente?

Entiendo que recibirá algún porcentaje, la situación económica del Club es difícil y eso le caera bien. Los compañeros tienen varios meses sin cobrar salario, ojalá que ese porcentaje sirva de algo, ojalá la directiva sepa administrarlo bien.

¿Sufrió mucho en Victoria?

Más de lo que la gente se imagina. Mi vida no ha sido fácil, mi familia económicamente ha sido de escasos recursos, tengo 12 años de no ver a mi padre se fue a Estados Unidos para darnos una mejor vida. Muchas veces me tocó dormir en el piso, otras no sabía donde dormir, pasábamos cambiando de casa porque no podíamos pagar, perdí cosas valiosas. En Victoria llegaba a los entrenos sin desayunar, estaba hasta tres meses sin recibir salario.

¿Sentía desmayarse del hambre en Victoria?

Sí, no ha sido fácil, pero en su momento me estaba acostumbrando a entrenar sin desayunar pero me decían que no era bueno hacer eso porque podía enfermarme. El profesor Héctor Vargas me ayudó mucho en ese tiempo, a veces venía a Sambo a traerme para entrenar por eso lo considero como segundo padre, siempre estaré agradecido con él

¿Ha platicado con Héctor Vargas al que usted considera su segundo padre?

No, todavía no lo he hecho, pero en cualquier momento le escribo o lo llamo, siempre estaré agradecido con él porque siempre me ha apoyado.

¿Explíqueme el grupo de las dos bandas que usted coordina en Sambo Creek?

Es un grupo de amigos con los que siempre hacemos actividad para apoyar al pueblo, hacemos actividades de limpieza de playa y calles. La idea es recaudar dinero para ayudar a los niños de escasos recursos, ahorita queremos comprar un oasis para el kinder.

¿Cree que su fichaje a Portland es su revancha, tras el descenso con Victoria en el 2016?

Creo que sí, el fútbol es de altas y bajas, cuando las cosas salen bien hay que aprovecharlas y cuando salen mal no hay que sofocarse. Me tocó descender con Victoria, al siguiente año salí al extranjero con Tenerife, luego salí campeón con Real España, ahora quiero triunfar en Portland.

¿Cuando fue la última vez que lloró?

Cuando estaba en Tenerife, lloré de impotencia porque las cosas no salían bien, pasaba lesionado, estaba solo, no encontraba con quien hablar, fueron situaciones difíciles, las cosas no salieron como esperaba.

¿Cómo sale de Real España?

Con mucho agradecimiento con mis compañeros, técnicos, utileros y directivos, estoy agradecido con ellos por la confianza, el recibimiento me ayudó a adaptarme rápido. Al presidente lo voy a llamar antes de marchrme para agradecerle personalmente.

FRASES

"El domingo mi novia me regaló un pastel porque en la fecha de mi cumpleaños no pudo, estaba concentrado con Real España, estoy agradecido con ella por ese gesto, la quiero mucho"

"El fútbol da revanchas y me está dando la míá, por eso no la puede desaprovechar"

"Estoy agradecido con Dios porque a mis 20 años he salido a muchos países, tengo mucho recorrido porque comencé a jugar a los 15 años"

"Lo primero que haré al llegar a Estados Unidos será ver a mis padres, a mi papá no lo miro hace 12 años porque está indocumentado"