Marlon Ramírez: "Me han tratado bien, Mario dejó una buena imagen"

El legionario hondureño, Marlon "Machuca" Ramírez, sostuvo una plática amena con DIEZ en la cual reveló como ha sido su experiencia en Egipto y qué es lo que más se le ha complicado en ese país.

¿Cómo ha sido tu adaptación a un nuevo país?

Mi adaptación ha ido bien, desde que llegué vamos de a poco, los primeros días si me costó por el horario pero si ya me he adaptado y lo único que me falta es el idioma que es lo que más se me ha dificultado.

¿Cuántos partidos has jugado?

Desde que llegué he ido en lista en tres partidos y he jugado pero pocos minutos. En los primeros dos jugué 10 minutos y en el último solamente 5.

¿Cómo te han tratado tus compañeros y qué te ha dicho el entrenador?

Los compañeros me han tratado bien, cuando llegué había un técnico pero debido a los malos resultados se fue y llegó otro (Michael Krüger). El nuevo técnico me ha tratado bien, el no habla español pero por medio del trataductor siempre hablamos y me ha ayudado mucho. El técnico miró algunos videos míos y también me ha visto en los entrenamientos. En la primera plática me dijo que me soltara a jugar, que no tuviera miedo porque me miraba muy timido y amarrado a la hora de jugar. Él había visto los videos, sabe que soy un jugador rápido y me dijo que aprovechara eso. Por ahí me ha tomado en cuenta poco pero yo sigo trabajando y esperando que se me de más chance.

¿Qué te dice tu familia cuando te comunicas con ellos?

Estar solo en un país tan lejos es difícil, es muy raro que hable con la familia por el horario. Siempre hablo con mis padres y mis hermanos y me dicen que trabaje porque tarde o temprano me van a tomar en cuenta. No ha sido fácil por no estar jugando más que todo y soy consciente de mi capacidad y a lo que vine.

¿Qué es lo que más extrañas de Honduras?

Extraño mucho los amigos y la comida. Desde que llegué aquí me ha costado mucho adaptarme a lo que se come, pero creo que me va a tocar estar bastante tiempo aquí así que me tengo que acostumbrar. Me hace falta las baleadas y la machuca más que todo.

¿Hay más jugadores latinos en el Enppi?

Si tuviera compañeros latinos en el equipo creo que todo sería diferente, la mayoría son de Egipto y hay otro extranjero que es de Malí.

¿Cómo ves el nivel de la liga de Egipto?

Es una liga bastante fuerte, se juega bastante y hay mucho contacto. Cuando llegué me dijeron que en el fútbol nuestro te dejan jugar y aquí es diferente, rápido tenes la marca encima y por eso es bastante fuerte y agresivo. En los partidos que me ha tocado entrar lo he hecho bien y espero tener más minutos.

¿Hay bastante apoyo por parte de los aficionados?

Aquí los estadios son muy grandes pero no llega mucha gente. Un compañero me comentaba que si hay mucha afición, pero por problemas entre el público que iba a los estadios ahora ya no es permitido que llegue mucha gente.

Si no tenes la participación deseada en el Enppi, ¿Estarías dispuesto en volver a Honduras?

No sabría decir si voy a seguir aquí porque llevo poco tiempo y poca participación, por ahí al final todo va a depender de los partidos que juegue y de la decisión que tome el club al final si regreso o no. Si no tengo la participación que he pensado, tendré que buscar otras opciones y si no hay pues me tocará regresar a la liga de Honduras y esperemos destacar para poder volver a salir.

¿Cómo te ha tratado la gente sabiendo que sos hondureño?

Desde que llegué la gente me ha tratado bien aquí y por ahí Mario dejó una buena imagen, en el equipo hablan bastante de él, la personalidad que tiene, la clase de jugador que es y lo importante que era en el equipo también. Y la verdad no hay queja, me han tratado muy bien y por ahí he escuchado que quieren que Mario regrese porque dejó una buena imagen.

¿Seguís los partidos del Juticalpa?

Por ahí he estado pendiente del equipo, cuando juegan los domingos siempre trato de ver los partidos y he visto que juegan bien pero al final está faltando esa agresividad y el gol. El equipo hace goles pero tambien le hacen muchos y creo que hay que hacer énfasis en eso. Espero que el equipo levante cabeza y se salve de ese descenso que está bastante complicado.