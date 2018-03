Carlos Pavón sobre el Choco Lozano: "Tiene un don que muy pocos poseen"

El exdelantero Carlos Pavón habló de Antony "Choco" Lozano, jugador del Girona, de su talento y salió en sus defensa por las críticas que le dejó la eliminatoria a Rusia 2018.

Fenafuth no descarta un técnico nacional para la Selección de Honduras

"Es su primera eliminatoria como titular, no es fácil. Es una responsabilidad muy grande la que le dan. ¿Qué puedo decirles de él? He visto sus partidos y analizado, su personalidad, tuve la fortuna de ser su entrenador cuando estuve con Medford en la Selección. Tiene una calidad enorme, no sé si se entera de eso. Tiene un don, son pocos los que lo tienen. Se le critica por su carácter, pero hay jugadores así, en la cancha se transforman", contó La Sombra.

El goleador histórico de la Bicolor con 57 tantos, le restó responsabilidad al ataque catracho en el camino a la Copa del Mundo de Rusia.

"Esta eliminatoria a él, (Romell) Quioto y (Bryan Acosta) Acosta se les puso mucha responsabilidad. Aparte el fútbol no les convenía porque la Selección de Honduras jugaba muy mal, a defenderse, a ver qué hacía Quioto, Elis, y el Choco. Dependíamos mucho de ellos tres, los demás solo defendían, era lamentable ver a mi Selección de esa manera, me dolía mucho".

Pavón dice que en el proceso a Qatar 2022 el atacante debe ser el protagonista y el equipo deberá jugar para él.

"Con las capacidades que tiene hay que jugar para él, no que se lleve uno o que se lleve a dos", cerró.