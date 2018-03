Luis Ramos sobre Antony Lozano: "Se le ha hecho mala propaganda"

El futbolista hondureño Luis Ramos habló sobre su carrera en Europa y reveló que está a punto de fichar por un nuevo equipo en Hungría. Además, se refirió al momento que está viviendo su hermano Antony “Choco” Lozano y mencionó una de las causas por las que salió del Barcelona B.



¿Cuál es tu actualidad en estos momentos, estás jugando o no?

Ahora mismo tengo seis meses de estar parado, pero tengo posibilidades de sumarme a un equipo aquí y posiblemente en esta semana se finiquite todo.



¿Cómo calificas tu carrera, estás conforme?

En el último año he estado con un poco de mala suerte, he pasado lesionado y aparte que estuve enfermo un par de meses cuando anduve por Honduras. Podría decir que este último año no me ha ido tan bien, pero ahora estoy recuperado y con ganas de seguir mi carrera porque creo que todavía tengo mucho tiempo y años para dar.



¿Cuál es el mejor recuerdo que tenés?

El mejor recuerdo fueron los cuatro años que estuve en el Debrecen porque participé en la Champions League y Europa League, entonces creo que esos fueron las mejores temporadas.



¿Te arrepentís de algo?

No me arrepiento de nada, porque cumplí la mayoría de metas que me propuse, los lugares donde quise ir, las oportunidades que me salieron ahí estuve y gracias a Dios donde fui jugué y demostré mi capacidad, así que no hay nada de lo que pueda arrepentirme. Creo que cuando estuve en Francia me faltó haber perseverado un poco, me hubiera quedado más tiempo ahí para jugar en la primera división porque solo jugué en segunda un año.

De repente me hubiese quedado un año más en el equipo y hubiera tenido más paciencia, pero por problemas que tuve con los entrenadores no pude seguir, a mí no me pareció mucho y me fui. Años después me encontré en Azerbaiyán y República Checa y ahí dije yo, si me hubiera quedado en Francia ya estuviera en primera.

Ramos junto a Lozano durante una de sus visitas al hotel de concentración de la Bicolor.



¿Te imaginaste ver al Choco hasta dónde ha llegado hoy?

Claro y más, Antony siempre ha tenido una calidad diferente al tipo de jugador hondureño, yo me acuerdo que cuando tenía 14 años yo regresé a Honduras de vacaciones y lo fui a ver jugar. Una vez estaban eligiendo futbolistas de la zona de San Pedro Sula y le dije a Cocli: ‘Profe, mire a este jugador que es mi hermanito, no es porque sea mi hermano, pero es buen jugador’. Cocli desde que lo miró le gustó y se lo llevó para el Olimpia, él (Antony) donde sea que ha estado ha demostrado y creo que se merece estar ahí ahora.



¿Te sorprendió cuando fichó por el Barcelona B?

Yo ya me imaginaba que era un gran equipo porque ya la familia me había dicho que eran dos clubes los que estaban interesados y uno era de los más fuertes de España, pero no nos imaginábamos más allá y bueno al final muy contentos.

Cuando esos equipos eligen un jugador no es así no más, sino que lo observan por uno o dos años y luego hacen el fichaje, ahí se puede ver que el trabajo de él ha sido premiado, si en Honduras no lo hicieron como se debía, allá en España lo están haciendo, así como yo aquí afuera. El problema de la gente es que no aprecia el talento hondureño.

Lozano durante su debut en el Camp Nou con la camisa del Girona.





¿Qué te dijo antes de firmar por el Girona?

Antes de fichar por el Girona, él me lo dijo, ya que quería salirse porque no estaba contento con lo que se movía dentro del Barcelona y entonces yo mismo le dije que la mejor idea era moverse de ahí.



¿Cómo lo viste en el partido ante el Barça?

Lo vi bien, un poco desesperado al inicio por las ganas que tenía, era el primer partido de titular y contra un gran equipo. Se le vieron ansias, pero creo que eso era lo que tenía que mostrar él y ahora vamos a darle fuerza para que continúe así y mejorando.



¿Cuáles son los consejos que le das?

Antony es muy maduro a pesar de su corta edad, siempre está preparado y de la mano de Dios para todo. Yo le miro los partidos, hablamos después de eso y le digo Antony esto, te viste mal o debés tener cuidado en esto, pero él siempre ha sido muy maduro.



¿Por qué crees que Antony no ha tenido el rendimiento deseado en la Selección?

No sé, decime por qué Costly nunca triunfó en Europa y en la Selección era un gran jugador, entonces el fútbol es así, donde te quieren y te dan afecto ahí es donde das o también donde el fútbol es más fácil, pero no sabría decir por qué Antony no ha rendido en la Bicolor.

Creo que a veces hay mucha negatividad de los periodistas y los aficionados, se le ha hecho una mala propaganda a él después de un par de errores que cometió, pero yo diría que no tuvieron que ser tan duros con él.