Así será el calendario de los legionarios hondureños en la MLS

La MLS inicia este sábado, en Honduras hay expectativa ya que son siete los catrachos que entrarán en acción, siendo Buba López y Darixon Vuelto la gran novedad porque será su primera temporada.

Sin duda de quien se espera un gran desempeño es del delantero Alberth Elis en el Houston Dynamo. En la pasada temporada anotó 11 goles y su equipo llegó a la final de conferencia. "La meta es mejorar la cuoata goleadora, voy a trabajar en eso", manifestó Elis.

En el caso del portero Luis "Buba" López todavía no tendrá participación con Los Ángeles FC, pues no se ha recuperado al cien de su lesión de la tibia y no ha jugado ni en los amistosos. Lo miraríamos más adelante debutar con la nueva franquicia.

En el caso del delantero Darixon Vuelto, todavía no ha sido presentado de forma oficial con el Portland Timbers, franquicia que tiene sus primeros cinco partidos fuera de casa. De igual forma pasa con Los Ángeles FC que toda la primera vuelta jugará fuera de casa.

CALENDARIO DE LOS CATRACHOS EN LA MLS

FC DALLAS (Maynor Figueroa)

03-03-18 FC Dallas vs Real Salt Lake

18-03-18 FC Dallas vs Seattle Sounders

24-03-16 FC Dallas vs Portland Timbers

07-04-18 FC Dallas vs Colorado Rapids

14-04-18 New England vs FC Dallas

HOUSTON DYNAMO (Elis, Quioto y Boniek)

03-03-18 Houston Dynamo vs Atlanta United

10-03-18 Houston Dynamo vs Vancouvers

17-03-18 DC United vs Houston Dynamo

31-03-18 Houston Dynamo vs New England

07-04-18 NY Red Bulls vs Houston Dynamo

LOS ÁNGELES FC (Luis "Buba" López)

04-03-18 Seattle Sounders vs Los Ángeles

10-03-18 Real Salt Lake vs Los Ángeles

31-03-18 LA Galaxy vs Los Ángeles

07-04-18 Atlanta United vs Los Ángeles

13-04-18 Vancouvers vs Los Ángeles

PORTLAND TIMBERS (Darixon Vuelto)

04-03-18 LA Galaxy vs Portland Timbers

10-03-18 NY Red Bulls vs Portland Timbers

24-03-18 FC Dallas vs Portland Timbers

31-03-18 Chicago Fire vs Portland Timbers

08-04-18 Orlando City vs Portland Timbers

SPORTING KANSAS CITY (Roger Espinoza)

04-03-18 Kansas City vs New York City

10-03-18 Chicago Fire vs Kansas City

17-03-18 Kansas City vs San José Earthquakes

24-03-18 Colorado Rapids vs Kansas City

31-03-18 Kansas City vs DC United