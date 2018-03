Choco Lozano: "Honduras está alegre de ver un compatriota jugando en este nivel"

El delantero hondureño Antony "Choco" Lozano se estrenó como goleador del Girona con una joya en el triunfo 2-0 ante el Villarreal.

Prensa Española se rinde ante Choco Lozano tras "maravilla" ante Villarreal

Tras el juego, el atacante habló con Radio Estadio de Onda Cero y estos le expresaron ser fans del catracho.

Lozano habló de su paso por Barcelona B y de sus objetivos con el equipo de Primera División de España.

¿Choco, cómo estás?

Muy contento por la victoria.

Una victoria fundamental y el equipo está imponente...

Teníamos esa espinita de este año no haber ganado todavía fuera de casa. Hoy veníamos con esa mentalidad y gracias a Dios cumplimos con ese objetivo.

Vaya golazo has metido...

Me salió un bonito gol, queda para el recuerdo, para mí. Me voy muy contento porque sirvió para que ganáramos el partido.

En la jugada había un posible fuera de juego, Portu como está verdad...

Portu está en un estado impresionante, esperamos que siga de esa manera, es un jugador que compite muy bien y dará mucho de que hablar este año.

Decidiste marcharte el Barcelona B para irte al Girona, ¿esta temporada está siendo como esperabas?

Con muchas sorpresas, después que salí del Tenerife busqué ir al Barcelona y las cosas no salieron como lo esperaba. Ahora estoy aquí contento con este club que me abrió las puertas en para jugar en Primera División. Me queda seguir esforzando, trabajando para tener minutos.

¿Llegaste cedido al Girona?

No, soy propiedad del equipo.

Ahora tienes todo el campo abierto para crecer en Primera División...

Esa es la idea. Vine con esa intensión; acumular minutos, jugar poco a poco. Sé que no será fácil porque Stuani y Portu están haciendo un gran trabajo, ellos y todo el equipo están bien este año y toca aprovechar los minutos que me den.

¿Era difícil progresar en el Barcelona?

Sí, muy complicado. Pero fue una bonita experiencia estar allí, tomo lo positivo y ahora solo pienso en Girona.

¿Qué tiene Machín como entrenador?

Mantiene el equipo enchufado, compite muy bien y es gran parta al míster.

Ver Tabla de Posiciones de La Liga de España

¿Sabes que en este programa Radio Estadio somos super fans tuyos?. Un compañero de Tenerife dijo durante el juego con en el Camp Nou que hubiera pagado su sueldo con tal de que metieras un gol.

Vale más que no lo metí, porque sino se hubiera quedado sin sueldo.

¿Qué te dice la gente en Honduras?

Todos contentos, estoy alegre por el apoyo que me han dado. La afición de Honduras está alegre de ver un compatriota jugando en este nivel.

Cuando sepan que has metido un gol se pondrán más felices...

Seguro que sí. Me alegra y espero que lo disfruten.

¿Dónde está el techo del Girona, Europa o qué?

No nos ponemos ningún límite, pensamos simplemente en el siguiente partido, en sumar de a tres. Es la mentalidad que tenemos.

Con este ritmo no van a tener techo. Que te cuides mucho, que sepas que aquí tienes un club de fans...

Muchas gracias por todo.