¡Roger Rojas explota contra su técnico en el Alajuelense!

Roger Rojas, muy molesto por haber sido suplente en el duelo que el Alajuelense empató ante el Herediano, se sacó toda su furia en los micrófonos de Radio Columbia en Costa Rica.

El delantero hondureño le mandó un claro mensaje al entrenador Nicolás Dos Santos, tras su suplencia en el Eladio Rosabal Cordero.



El exOlimpia manifestó a esta radio que "Ojalá que esto no me corte la racha. En lo personal me sorprendí (ser suplente). Así como tuvo el valor de sacarme a mí, ojalá tenga el valor también de sacar al otro delantero. Hoy me tocó a mí".

El delantero y capitán Jonathan McDonald sería "el otro delantero" del que habla Rojas.

Con estas declaraciones el atacante catracho deja ver todo su disgusto por no haber sido tomando en cuenta, e indiscutiblemente hace referencia al delantero Jonathan McDonald cuando se refiere "al otro delantero", afirma el periódico El Mundo Costa Rica.



La Liga Deportiva Alajuelense lleva tres juegos consecutivos sin conocer la victoria, luego de perder dos partidos ante Grecia y Limón, y el empate contra el Club Sport Herediano.

