"Macho" Figueroa: "El Choco Lozano llegará a un equipo grande"

Roberto “Macho” Figueroa ha sido uno de los nueve hondureños que militó en la primera división de España y parte de los cuatro que marcó en el máximo circuito del balompié ibérico.

El exjugador ahora reside en Estados Unidos y recuerda con gran alegría su paso por el Real Murcia, en el que logró anotar 22 goles entre 1983 y 1985.

Tras la primera diana de Antony Lozano con el Girona, Figueroa reconoció que las virtudes de “Choco” le ayudarán mucho a triunfar en España y que lo ve jugando en un club de mayor nivel en este país.

¿Qué le ha parecido la participación de Antony Lozano hasta el momento?

Creo que como todo hondureño nos sentimos halagados porque el futbolista catracho, en este caso Lozano, está representando a nuestro país en un fútbol competitivo, lo ha comenzado a hacer con buen suceso y en este aspecto estamos contentos y felices de ver ahí a Lozano. Es un muchacho joven y con trayectoria, ha comenzado bien porque tiene unas características muy notorias, con el pasar del tiempo y estar jugando contra futbolistas de jerarquía le ayudará mucho para seguir creciendo.

¿Qué características le ve al Choco y qué debe mejorar él?

No es el típico futbolista rapidísimo que generalmente hay en Honduras, él es un jugador con características más definidas en el aspecto técnico. Sabe moverse muy bien en el campo y es inteligente, tiene buen disparo y lo demostró con el golazo que marcó. En lo que puede mejorar es en la parte física porque es muy importante en Europa.

¿Y actualmente considera que hay futbolistas catrachos que tienen la calidad de estar en primera división?

Bueno, calidad la pueden tener. A nivel de Centroamérica, Honduras y Costa Rica son los países que más futbolistas han dado como Pavón y Amado que estuvieron en España, pero no lograron tener ese desempeño que todos esperábamos, es complicado jugar en la primera de España, esperamos que salgan varios futbolistas con la capacidad de participar ahí.

¿Pero de los jugadores actuales visualiza alguno?

Bueno, yo he visto los partidos del fútbol hondureño. Por ejemplo, vi el juego del Olimpia contra el Red Bulls y me gustó mucho este chico Chirinos, la verdad que es un futbolista con un potencial muy grande, lo he observado en los demás partidos del Olimpia también. Creo que tiene una excelente calidad y es joven, que es importante, yo me imagino que estará en selecciones porque está destacando. Para mí quizá es un futbolista que pueda tener esa oportunidad de llegar a salir a una liga tan fuerte y competitiva como la española, ese es uno de los jugadores que yo le veo capacidad.

Ahora, ¿por qué cree que la mayoría de futbolistas se van a la MLS y no a España u otras ligas?

Bueno, hay que tomar en cuenta que ahora los futbolistas a los 14 o 15 años ya tienen un representante. Puede ser que a los contratistas les sale más fácil colocarlos en el fútbol de la MLS que el europeo, entonces puede ser eso. Igual el jugador mira su futuro y ve que en la MLS es más sencillo, en algunas veces es parte del negocio.

Retomando el tema del Choco. ¿Cree usted que él podría dar el salto a un equipo de mayor renombre?

Claro que sí. Todos los que están compitiendo en España tienen la posibilidad de seguir avanzando y en este caso Lozano la tiene, para que lo haya fichado el Barcelona B es porque tiene condiciones y las opciones están. Si él sigue en esa línea estoy seguro que llegará a un equipo grande y es todo lo que un futbolista busca hacer.

Usted que fue un referente del fútbol hondureño y logró marcar en España, ¿podría darle un consejo al Choco?

Con eso de los consejos uno queda bien o queda mal. No me gusta decir que se debe hacer esto o lo otro, yo lo único que le puedo desear es mucha suerte y que estamos orgullosos de él, que ponga muy en alto el nombre de nuestro país y que siga de esa manera porque sabe que está compitiendo en una de las mejores ligas del mundo, ahí todos los días hay que ir mejorando para poder dar el salto a un equipo grande que tanto él como nosotros esperamos que lo dé.

Tomando en cuenta que no llegamos al Mundial. ¿Cree que ha bajado el nivel del fútbol hondureño?

Creo que estamos a tiempo, esto fue un aviso el no clasificar al Mundial. El fútbol hondureño está dando pasos de manera lenta y hay que apurar el paso porque el no estar en el Mundial afecta a la nación.

Cierro preguntando, ¿se debe contratar a un técnico nacional o seguir con extranjeros?

Yo creo y estoy de acuerdo en que sea un técnico hondureño, hay muchos que han salido como Amado y Pavón, además hay otros que han salido y se les debe dar la oportunidad.