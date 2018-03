Futbolista hondureño es fichado por Cerro Largo FC de Uruguay

Follow @GustavoRocaGOL

El fútbol uruguayo ha vuelto a confiar en el talento del jugador hondureño. Tras grandes futbolistas nuestros como 'Rambo de León', Edgard Álvarez, 'Tyson' Núñez y Danilo Turcios por el balompié charrúa, parece ser que nuevamente este mercado se está abriendo de a poco, aunque en segunda división.

Hace un par de días, el club Cerro Largo FC de la división de plata de Uruguay anunció el fichaje del desconocido jugador hondureño Carlos Roberto Fernández Martínez, quien es apodado 'Mumita'.

Este escurridizo puntero derecho firmó por una temporada con los blanquiazules, donde será compañero de ataque con una leyenda del fútbol uruguayo: Carlos Bueno, ex PSG.

Cabe destacar que Carlos Fernández ha desarrollado toda su carrera en Guatemala. "La empresa de mi representante que se llama "Estrellas de David, fue la que me colocó aquí", confiesa a Diario Diez el futbolista.

Carlos Fernández y el ex jugador del PSG, Carlos Bueno.

"En Honduras lamentablemente he tenido poca oportunidad, allá solo jugué en el Atlético Esperanzano, estuve un tiempo en Hispano Reservas, pero mi carrera la he hecho más en Guatemala donde estuve jugando aproximadamente seis años", confiesa 'Mumita'.



"Como jugador comencé en un proyecto del profesor Raúl Martínez Sambulá en La Ceiba, que formó un equipo que era categoría juvenil hace como 10 años", rememora el ahora jugador del Cerro Largo FC.

Carlos Fernández buscará brillar en estos seis meses que tiene de contrato con el cuadro charrúa para buscar otras ventanas en el fútbol, pues ya cuenta con 26 años de edad y es la primera gran oportunidad que se le presenta.



Sobre su carrera en cuanto a clubes: "Todos los equipos donde estuve son de la segunda división de Guatemala, jugué en seis clubes; Puerto San José, La Gomera, Qurigua FC, Club Zacapa, Santa Lucía de Cotzumalguapa y en el Siquinala, que ahora juega en la Liga Nacional".

Carlos Bueno jugó en el PSG de Francia.

HIZO PRUEBA EN EL HONDURAS PROGRESO PERO...



Carlos Fernández, con la experiencia adquirida en la segunda guatemalteca quiso regresarse a su país a probar suerte, pero no pudo quedarse por el factor económico.

"La verdad en Honduras no me conocen porque mi carrera la hice afuera, pero el fútbol de nuestro país está muy devaluado económicamente", dice, y añade: "Yo ya soy padre de familia, tengo dos hijos y eso tiene mucho que ver, hace como dos años fui al Honduras Progreso a hacer prueba, la pasé pero muy poco dinero me estaban ofreciendo, por eso decidí regresarme a Guatemala. Me ofrecieron 12 mil lempiras".



El 'Mumita' tiene la oportunidad de jugar con una de las viejas glorias de Uruguay que ya está dando las últimas corridas, hablamos de Carlos Bueno, un futbolista con carrera en el PSG de Francia, Boca Juniors de Argentina, Peñarol de Uruguay, entre otros.

"Sí, la verdad que es una oportunidad linda de aprender de él, Carlos me aconseja mucho y es una excelente persona", declara el catracho.

Carlos 'Mumita' Fernández se suma a los hondureños en Uruguay.

Sobre su oportunidad de mostrarse en la Liga de Ascenso de Uruguay es claro y adelanta lo que espera hacer. "Acá en Uruguay no se gana mucho en la segunda pero un torneo bueno que hagas eso multiplica sus ganancias y se abren mejores oportunidades porque este país exporta muchos jugadores para Europa, México y Asia, a eso le apunto", cierra diciendo.

"El presidente es David Suazo, vice-presidente Leonidas Duarte y Gerente general y deportivo es Henry Suazo", dice en alusión a la empresa que lo representa como futbolista.

HONDUREÑOS EN URUGUAY

Milton 'Tyson' Núñez (Nacional)

Saúl Martínez (Nacional)

Julio César de León (Deportivo Maldonado)

Óscar 'Pescado' Bonilla (Bella Vista)

Danilo Turcios (Deportivo Maldonado, Defensor Sporting)

Edgard Álvarez (Peñarol)

Iván Guerrero (Peñarol)

Júnior Izaguirre (Peñaol)

Horacio Parham (Bella Vista)

Rony Flores (Bella Vista, Atenas, Sud América)

Kevin Hernández (Bella Vista, Central Español)

Bany Lozano (Nacional)

José Velásquez Colón (Nacional)

Víctor Zúniga (Club Oriental)

Roby Norales (Juventud de las Piedras)

Carlos Roberto Fernández (Cerro Largo FC)