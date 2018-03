Roger Rojas pide disculpas por polémicas declaraciones que dio en Costa Rica

"Ojalá que esto no me corte la racha. En lo personal me sorprendí. Así como tuvo el valor de sacarme a mí, ojalá tenga el valor también de sacar al otro delantero. Hoy me tocó a mí".

Estas declaraciones de Roger Rojas dieron de qué hablar en Costa Rica. El hondureño salió molesto por haber sido suplente en el juego del Alajuela ante Herediano.

Hoy, el delantero catracho salió al paso en las redes sociales para pedir unas sinceras disculpas por sus polémicas palabras, donde se llevó de encuentro a su entrenador y a Jonathan McDonald.

"Familia manuda quiero pedirles disculpas por las declaraciones que di, sé que no estuvieron bien. Acepto mi error y asumo la responsabilidad, sé que ustedes me han dado su apoyo y cariño. Confío en Dios que aprenderé la lección, que Dios les bendiga liguistas lo mejor está por venir", remarcó Rojas en Twitter.

FELICITACIÓN DE RUBILIO

Ante este gesto de Roger Rojas, uno de jugadores que lo felicitó fue Rubilio Castillo, delantero de Motagua.

"Tu tranquilo hermano, es de sabios reconocer cuando uno comete errores, y nosotros lo seguiremos cometiendo, pero no hay que dejar que lo externo manipule lo que sentimos por un momento que no es de nuestro agrado, dale Ro-Ro éxitos siempre bro, saludos".

Johnny Leverón también mandó su apoyo al RoRo: "Un abrazo hermano desde acá siempre apoyándote trabaje fuerte y las Bendiciones siempre llegarán y ellos verán".