"Choco" Lozano: "Elis en un futuro puede venir a Europa y triunfar"

El Choco Lozano se encuentra en el mejor momento de su carrera y lo transmite. Recibió a Diario Diez con una sonrisa radiante e irradiando, además de su habitual humildad, una gran confianza en sí mismo forjada a base de sacarle el máximo partido a los minutos que le está concediendo su entrenador en el Girona, Pablo Machín.

Aprovechando una mañana de sol brillante en el frío invierno español, hablamos con él en las instalaciones que el Girona tiene en la localidad de Riudarenes donde el equipo entrena para no dañar el inmaculado césped del estadio de Montilivi.

Fuiste titular en el Camp Nou y ya has conseguido tu primer gol en Primera División. ¿Pensaste en algún momento que todo iba a ir tan rápido?

La verdad es que estoy muy contento por haber llegado al Girona y tener la posibilidad de sumar minutos en Primera División, es algo con lo que uno sueña, estar en un equipo de primera y además jugar. Para mí era una ilusión muy grande llegar aquí y poder anotar mi primer gol, gracias a Dios se dio la posibilidad en el último partido y estoy muy contento por todo.

Has roto con 33 años de sequía y has hecho desempolvar las estadísticas de grandes figuras que tuvo Honduras como la “Coneja” Cardona, “Macho” Figueroa y Gilberto Yearwood. Fue un gol histórico, pero tu celebración no fue tan eufórica.

Creo que más que todo fue porque no me lo creía en ese momento (sonríe). Una vez que el balón salió yo sabía que le había pegado bien y que podía pasar algo, pero el gol tal y como sucedió fue maravilloso. No soy mucho de celebrar los goles, pero sí es algo que me queda para el recuerdo.

¿Cuál fue el primer mensaje o llamada que recibiste ese día tras anotar el golazo, cuáles fueron las palabras que más te conmovieron?

Mucha gente se puso en contacto conmigo, sobre todo los que me han acompañado en los momentos más complicados, esas son las personas por las que siento más respeto y admiración y valoro mucho las palabras de aliento que me envían.

Hablamos de ti con Pablo Machín y nos contó que estabas trabajando bien y que solamente te tenías que adaptar al sistema para ir teniendo minutos. ¿Qué te pide el entrenador que hagas sobre el terreno de juego, cómo es tu relación con él?

Lo que nos pide a todos, el mismo trabajo y el mismo sacrificio. Está claro que dar el salto a un equipo de primera división cambia muchas cosas a nivel de concentración y a nivel de esfuerzo físico. Estoy centrado en mejorar y poco a poco voy avanzando.

¿Y qué tal tu adaptación a la ciudad, te gusta?

Sí, por supuesto. Todo cambio es complicado al principio, pero la gente me lo ha puesto muy fácil, tanto la afición como los compañeros, y cuando todo va tan bien como ahora la adaptación es mucho más rápida. Tengo que agradecérselo al grupo y estoy muy contento por lo que me está sucediendo.

¿Qué es lo que más te ha sorprendido del club, cuál es el jugador de la plantilla que más te ha maravillado por su calidad?

Del club me ha sorprendido lo bien organizado que está, haciendo las cosas muy bien a nivel administrativo, y el éxito de un equipo precisamente empieza ahí. Me ha encantado la seriedad del club. Por otra parte, todos los futbolistas de este equipo me han sorprendido, aunque ya los había visto por televisión me parece que su nivel de competencia y concentración es de admirar. Solo me queda aprender de ellos.

Se te nota una conexión especial con Portu, con quien ya te conocías en una etapa anterior…

La verdad es que nos buscamos, de la misma forma que cuando él juega con Stuani. Es un jugador que sabe combinar bien y sabe aprovechar los espacios, es muy completo. Creo que la conexión es general con todos y los minutos que se me dan intento aprovecharlos al máximo. Me gusta atacar los espacios y en ese tipo de movimientos me siento muy cómodo. Creo que él es un jugador que también lo sabe hacer bien y por eso nos complementamos.

20 Choco disputó 20 partidos en la primera mitad de la temporada con el Barça B de la segunda de España.

¿Qué te está llegando desde Honduras, sientes la locura que se está viviendo allí con tu debut y tu golazo del pasado fin de semana?

La verdad que sí, uno lo siente cuando las cosas van bien y cuando van mal. Yo estoy muy agradecido por el apoyo que se me está dando. Al fin y al cabo soy un hondureño que solo trata de hacer las cosas bien aquí y todo me está marchando bien. Yo me siento feliz por ellos, porque creo que muchos hondureños se sienten orgullosos y eso a uno le llega, no te voy a mentir, es una alegría para mí también.

Desde que has llegado a España estás en continuo crecimiento, ¿sientes que estás callando bocas a la gente que siempre te critica?

Creo que al final la crítica siempre es positiva, siempre te ayuda a mejorar. El que no mejora con la crítica no está en nada, ya que una persona que quiere tener éxito debe pasar por un proceso en el que haya críticas, pero al final eso te ayuda a mejorar, a ser alguien mejor y un mejor futbolista. En el ámbito que sea te ayuda a crecer.

Machín confesó a Diario DIEZ que el Girona estuvo detrás del fichaje de Alberth Elis. ¿Te hubiera gustado compartir equipo con su compañero de Selección?

Elis es un gran jugador y no me extraña que un equipo como el Girona se interesara por él. Es un futbolista con mucho futuro y si tomó la decisión de estar en la MLS es por algo. Es muy joven todavía y creo que en un futuro puede venir a Europa y triunfar.

Es una lástima que teniendo en cuenta el buen momento en que te encuentras, la Selección no se haya clasificado para el Mundial de Rusia. ¿Cómo valoras el futuro de la Bicolor?

El tema de la Selección es complicado. Teníamos la ilusión de ir al Mundial, pero en las eliminatorias se nos escaparon puntos importantes en casa que casi teníamos asegurados porque nos empataron partidos en los últimos minutos que teníamos ganados y eso nos penalizó. Toca aprender de eso, para muchos eran los primeros partidos internacionales y creo que de esta experiencia aprenderemos. Toca pasar página y pensar en el próximo Mundial, una cita en la que será fundamental estar.

¿Crees que pueden llegar más jugadores hondureños a la Liga española y qué futbolista catracho recomendarías a tu club?

Creo que hay muchos futbolistas hondureños que podrían dar el salto. Lo que deberíamos hacer es arriesgar un poco más y los clubes también deberían ser un poco más comprensivos, porque muchas veces los jugadores jóvenes que tienen talento son fichados muy pronto por equipos de Honduras y cuando llega un equipo de Europa con interés por ficharlos quieren sacar mucho dinero y no piensan ni en el futuro del futbolista ni en el futuro del fútbol nacional, ya que cuantos más jugadores salgan al extranjero se va a dar a conocer más la liga y el fútbol hondureño en general. Creo que hay futbolistas de mucha calidad que pueden competir muy bien en Europa.

Quizás la solución sería crear estructuras para el fútbol base en Honduras, que los clubes abrieran escuelas de fútbol...

Creo que abrir escuelas de fútbol podría ser una muy buena idea. He tenido algunos compañeros que no han podido trascender a nivel internacional por falta de apoyo o porque los clubes o los representantes ponen trabas para salir y mejorar, y todo por querer cobrar un poco más de dinero. Eso a la larga también sería beneficioso para los equipos, ya que se podría abrir un mercado muy provechoso por la calidad y las características de los futbolistas hondureños.