Alfredo Mejía sobre la suspensión de la liga de Grecia: "He quedado sorprendido"

El Gobierno griego, en voz del viceministro de Cultura y Deportes, Yorgos Vassiliadis, anunció la suspensión de la Liga de Fútbol de Grecia tras una reunión urgente. Esta medida llega tras los incidentes que se dieron ayer durante el encuentro entre el PAOK de Salónica y el AEK de Atenas, donde el presidente del primer equipo, Ivan Savvidis, irrumpió en el campo armado con una pistola amenazando de muerte contra el árbitro tras anular un gol de su equipo en los minutos finales del partido.

El hondureño Alfredo Mejía es uno de los afectados en esta situación, ya que milita en el Xanthi, club que lucha por el sueño de asegurar un boleto a la próxima Europa League. El volante habló en exclusiva para Diario DIEZ y nos contó como vive este momento.

¿Cómo te sientes tras la victoria este fin de semana?

Contento, ya que para nosotros era muy importante obtener los tres puntos en casa para mantenernos en la pelea de los puestos de la Europa League. Para el equipo fue clave ganar este fin.

¿Cómo te enteraste de la suspensión de la liga?

Hablé con los compañeros y ellos me hicieron saber de la situación del presidente de PAOK. Nosotros hoy tuvimos descanso en el equipo, pero mañana veremos que nos dice el director deportivo acerca de la suspensión de momento de la liga. Esperemos que pronto se solucione este tipo de problemas para poder seguir en esta etapa final, donde nosotros estamos en buen ritmo y que eso no nos vaya afectar.

¿Te sorprendió la noticia?

Sí, yo no estuve pendiente del clásico, a pesar que ahí se decidía un 50% de la liga, ya que son los dos clubes que están arriba en la disputa por el torneo. Luego existió ese problema y esperamos que se solucione los más pronto posible.

Al parecer este tipo de situaciones no solo en la ligas burocráticas ocurre.

El presidente no lo conozco, solo sé que es un tipo muy fuerte de carácter. En lo personal no había visto un tipo de situación como esta y sinceramente he quedado sorprendido. Es normal que ellos tienen su gente que los cuida, pero después de andar armado no tenía de eso. Es un tipo muy respetado aquí en Grecia, ya después de lo sucedido uno se queda sorprendido.

¿Miras complicado el panorama por esta situación?

La liga aquí es un poco fuerte y esperamos que los directivos puedan llegar a un acuerdo, tomar una decisión para el bienestar del fútbol de Grecia.

¿La seguridad cómo la observas en los estadios de Grecia?

Dos años atrás aquí mejoraron el control de los aficionados, la venta de boletos y muchas cosas. Aquí la policía siempre asiste a los estadios, pone orden y la gente vive estos partidos como más les gusta. La afición aquí es brava, pero lo disfrutan a su manera y por una parte es buena, pero igual se tiene que tener un poco de cuidado.

En lo futbolístico, ¿Se ven cerca de buscar puestos de Europa League?

Estamos con ese sueño. El equipo que ha formado el Xanthi es bueno, fuerte, unido y todos tenemos ese deseo de poder aspirar a un puesto europeo y ojalá que lo podamos lograr.

¿Ese sería el salto más grande que podrías dar?

Sí, ese sería uno de los pasos más importantes, ojalá que al final de esto se nos pueda dar, ya que esto se puede decidir hasta el último partido. Hoy estamos en puntilla como decimos en Honduras por continuar haciendo las cosas bien y estoy claro que esto se decidirá en los últimos juegos.

¿Te imaginas lograr ese boleto y enfrentarte al Choco en la Europa League?

La verdad que para nosotros es un sueño y creo que para el Choco también, ya que está en un buen equipo. Ojalá que se nos pueda dar para ambos y hay que disfrutar esta etapa final al máximo.

Los últimos años la legión no han destacado mucho.

Esperamos que este sea el comienza de todo. Yo como compañero de Choco, Najar y los demás, siempre me alegra que las cosas les estén saliendo bien. Esperemos que esto sea el inicio de algo importante para el fútbol hondureño en el extranjero y representemos bien a nuestro país.

¿Has tenido acercamiento con Carlos Tábora?

No, hasta el momento no he tenido la oportunidad de hablar, yo solo he visto las entrevistas y el nombramiento que ha dado la Fenafuth. Espero que todas las cosas salgan bien en estos partidos amistosos y nosotros estaremos apoyando, ya que siempre es bueno estar cerca de la Selección, ya que estos últimos años ha sido complicados.