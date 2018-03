Emilio Izaguirre: "Mi salida del Celtic fue por problemas con unos agentes"

Emilio Izaguirre, uno de los legionarios más destacados en la historia de Honduras, dejó al descubierto detalles importantes del por qué abandonó el Celtic de Escocia y se decantó por la millonaria oferta del fútbol de Arabia Saudita, aún sabiendo que tenía calidad suficiente para continuar en Europa, ya sea con los “Hoops” u otro club.

Ver fotos: Así es la vida de Emilio Izaguirre en Arabia Sautia

Milo, quien aseguro desde la comodidad de su casa en Al Majma'ah, atendió en exclusiva a Diario DIEZ y valoró su presente y futuro futbolísticos; además, lamentó que todavía no haya iniciado el nuevo proceso mundialista de la Selección de Honduras, de la cual se muestra convencido que puede seguir siendo parte a un alto nivel. Considera que “si Honduras no clasificó al Mundial a la siguiente semana tenía que haber técnico y preparar un proceso”.

Legionarios de la talla de Antony Choco Lozano, Andy Najar y Alberth Elis también fueron tema en la extensa charla con Izaguirre, quien por supuesto recordó al fallecido Juan Carlos García, con quien no solo compitió por un puesto en el Mundial de Brasil 2014 sino también compartió muchísimo en el Reino Unido.

LO QUE DIJO:

¿Cómo valora el tiempo que lleva viviendo en un país tan diferente como Arabia Saudita?

Lo más importante para mí como deportista profesional es que vine a jugar y a rendir, lo demás queda atrás, la vida y todo eso; lo mío es jugar al fútbol y no ponerle tanta atención a otras cosas, mi familia bien, mi esposa en sus quehaceres y mis hijos en la escuela. El equipo nos ha tratado bien, por eso no fue un cambio drástico.

A Emilio Izaguirre lo dirige el argentino Gustavo Costas en Arabia Saudita.

¿Qué conocen de nuestro país en Arabia? ¿Cómo la ven allá?

Casi no saben, se basan más en lo que hice en el Celtic (Escocia), por eso me miran y casi no hablan inglés; lo bueno es que tengo siete compañeros extranjeros, cinco latinos, un africano y un griego que habla español, pasamos juntos y cada quien conoce del país de otro; tenemos uno de Chile, de Colombia, Costa Rica y Argentina, el cuerpo técnico es argentino también.



¿Haciendo una retrospectiva de lo vivido en Europa, y por su edad, se arrepiente de haberse ido a jugar a Arabia?

Son cosas muy difíciles de tocar, no las quiero tocar y habrá un día que hablaré de mi salida del Celtic, no quiero porque fue por problemas personales, que tuve con unos agentes de Inglaterra y por eso más me fui; me costó salir, Brendan Rodgers (el extécnico del Liverpool que lo dirigió en los "Hoops") se enojó conmigo porque me venía para acá y estuve con ese pesar de salir, pero ahí dejé las puertas abiertas y como dicen, nunca se sabe lo que puede venir mañana.



Hasta hoy sabemos eso, pues siempre se mencionó que por ofertas, ¿qué tan duro fue lo sucedido para que haya tomado esa decisión?

En el Celtic gané 11 títulos; seis Liga, tres de Copa y dos de Copa de la Liga, pase mis mejores momentos ahí, me trataron bien los aficionados y qué más decir de lo que representa el Celtic, pero son cosas que no quiero tocar, pues la pasamos duro con mi esposa e hijos por cosas personales que nos pasaron.



Sus niños estudian allá, ¿cuán difícil ha sido para ellos vivir en otra cultura?

La niña nació en Escocia,mi hijo tenía un año y todo ha sido inglés, aquí donde vivimos hay una escuela internacional que es puro inglés, solo la historia es de Arabia; eso nos ha ayudado mucho y el equipo se ha portado bien.

Así es la vida del hondureño en Arabia Saudita.

¿Por qué Arabia y no seguir en Europa?

Ese tema un día lo voy a tocar, cuando ya esté tranquilo, espero llegar pronto y hablar ese tema, el por qué salí; pero aquí es una bonita experiencia, no tenía muchas opciones, las que tenía eran aquí, Europa y la MLS, pero son problemas que tuve y con mi agente decidí venir aquí.



¿Cuánto le ayuda tener un técnico latino?

Quien me trajo fue uno que jugó en el Espanyol y es rumano, en noviembre no estuvimos bien y fue dado de baja, vino el argentino Gustavo Costas, que es muy buena persona y técnico. Conversamos, hablamos bien y lo importante es que las cosas han ido mejorando.



Están peleando por ir a la Champions de Asia, pero en su actual club no es así...

El equipo es de un príncipe, compraron 20 jugadores, era pelear arriba y es un club nuevo en todos los aspectos; quieren y están haciendo un equipo competitivo, los grandes acá no nos han ganado, estamos a tres puntos del cuarto y esperamos clasificar a la Champions. Nos pasó que era un equipo sin experiencia, pero para el próximo torneo la mentalidad es pelear arriba.



¿Cuáles son las diferencias entre el fútbol de Honduras y Arabia Saudita?

Mucha porque aquí los equipos grandes ponen mucho énfasis en la Champions, con un club como el Al Hilal que siempre está peleando, ahorita perdió la la final continental con un equipo de China, pero la mentalidad siempre es pelear. Está el Al Ahli, que también es muy bueno; son clubes que miran de tú a tú a los de Japón, Corea del Sur y Emiratos Árabes, mientras que nosotros en Honduras no peleamos con equipos de México ni Estados unidos, no estamos al nivel. Aquí se pelea con equipos de China que tienen a jugadores como Oscar y Hulk (figuras brasileñas), la de Arabia es una de las mejores de Asia, quizás eso no lo vemos allá.

El lateral izquierdo desea retirarse vistiendo la camiseta del Motagua.

Si bien falta mucho, ¿piensa retirarse en el extranjero o acá en Honduras?

Mi sueño es retirarme en Honduras, ojalá en Motagua; donde Dios me ponga, pero ese es mi deseo, jugar un par de años ahí y dar lo mejor de mí.



¿No lo haría en Olimpia, Real España o Marathón?

No, yo soy profesional y en ese aspecto no tengo problemas, pero yo soy Motagua y respeto a Edy, Pedro y Javier Atala, son personas que se han portado muy bien toda la vida conmigo, con don Edy siempre estoy en comunicación y mis respetos para los directivos de Motagua.



¿No siente que tenía mucho que dar en Europa todavía?

Sí, pero son cosas personales, tenía ofertas de Championship (segunda de Inglaterra), pero son cosas que pasan en la vida y uno no tiene que arrepentirse, siempre hay que ser positivo y confiar en Dios, pues por algo pasan las cosas.