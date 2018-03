'Choco' Lozano ya palpita el juego ante Real Madrid: "Me gusta la calidad de Isco"

Antony “Choco” Lozano seguirá haciendo historia el próximo domingo cuando el Girona visite al Real Madrid en el mítico Santiago Bernabéu de la capital madrileña. El ariete catracho se muestra optimista con las posibilidades de los suyos y cree que son capaces de dar la campanada si juegan organizados.

El catracho no esconde su admiración por el astro portugués Cristiano Ronaldo, aunque sin declararse fan del Barcelona confiesa que el jugador que le encandiló en su época de aficionado fue el brasileño Ronaldinho.

Del actual onceno madridista afirma que siente gusto por la calidad del volante de la selección de España Isco Alarcón porque “sabe manejar los tiempos del partidazo”. “Es un jugadorazo”, asegura.

“Es un partido especial, pero como lo son todos los juegos para mí en este momento, en mi primer año en primera división”, cuenta Lozano desde Girona poco después de una más de sus extenuantes jornadas de trabajo a las órdenes de Pablo Machín.

Siempre con relación a las sensaciones que le causa jugar ante un club top del mundo como el merengue dice que “cada partido trato de disfrutarlo al máximo y de concentrarme al máximo para sacarle provecho”.

Choco Lozano ya anotó su primer gol con el Girona FC al Villarreal.

Consultado sobre cuál de las dos estrellas era su preferida en el PlayStation, Lionel Messi (Barcelona) o Cristiano Ronaldo (Real Madrid), el Choco deja de manifiesto entre risas que “a los dos. Los dos son unos monstruos del fútbol. Quien diga lo contrario está equivocado, porque tienen números impresionantes y cualquiera quisiera ser como ellos. Sin duda ficharía a los dos”, acotó.

Asegura que “lo que más me sorprende de los dos es el hambre que tienen por ganar más. Han ganado balones de oro, títulos… y ellos siguen con la misma hambre y las mismas ganas de seguir avanzando”.

Pero el destacado futbolista formado en San Pedro Sula y nacido en Yoro no solo admira a estas luminarias del concierto balompédico mundial, también da a conocer su admiración por un seleccionado español.

“En general me gustan todos los jugadores del Real Madrid y del Barcelona, pero si te tengo que referirme a algún jugador me gusta la calidad que tiene Isco. Sabe manejar los tiempos de los partidos y es un jugadorazo”, describe con toda sinceridad y apegado a su concepción de este bello deporte.

La gran victoria de los albirrojos en la primera vuelta ante los blancos (2-1) no es demasiado recordada por sus compañeros, garantiza Antony, y no porque no haya sido importante sino por la madurez que tiene este plantel.

El jugador hondureño ya jugó en el Camp Nou contra el Barcelona.

“Se habla poco de eso. Me sorprende la naturalidad con la que el equipo maneja todo, ha ganado partidos importantísimos y eso se maneja con una naturalidad impresionante. Se le ganó al Madrid y a otros buenos equipos y se asume con total naturalidad”, dice.

Tomando como parámetro todo lo que se ha vivido en Girona esta temporada sí que ve trascendente haberle ganado al Madrid el año pasado: “A partir de ese partido el equipo se dio cuenta de que podía y dio un paso adelante. Fue un partido muy importante”.

MÁS DATOS

-Son 158 minutos distribuidos en seis partidos en los que el delantero hondureño Antony “Choco” Lozano ha jugado con el Girona esta temporada.

-El Girona de Antony Lozano derrotó 2-1 al Real Madrid el pasado 29 de octubre por la jornada 10 de la Liga de España.

-Choco Lozano ha visto actividad en esta temporada de España ante Sevilla, Leganés, Barcelona, Celta, Villarreal y Deportivo.

-23 años transcurrieron para que un hondureño volviera a jugar en la primera de España. Los últimos fueron Carlos Pavón y Amado Guevara en Valladolid.