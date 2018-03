Garrido responde a Jafet Soto: "Cada quien opina y dice lo que gusta"

Luis Garrido se ha convertido, en poco tiempo, en un jugador importante para la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica de la mano del técnico uruguayo Nicolás dos Santos.

Sin embargo, el jugador hondureño ha sido constantemente criticado por el estratega del Herediano Jafet Soto, archirrival de los manudos en el balompié costarricenses.

Ver: Tabla de posiciones de la Liga de Costa Rica

El contención ex Deportes Savio y Olimpia en Honduras, Estrella Roja de Serbia y Houston Dynamo de la MLS aduce no ser un jugador malintencionado.



Semanas atrás, en la Liga salieron en defensa del catracho, al sentir que Jafet Soto lo estaba atacando sin razón.



"A él lo debieran de expulsar cada partido que juega, lo perdonan muchos los árbitros, cree que está jugando en Honduras y no es así", fueron algunas de las frases de Soto.



Luis Garrido, a entrevista con La Nación, ha decidido, de manera escueta, responder al técnico del equipo florense. "Cada quien opina y dice lo que gusta y yo respeto la opinión de cada quien", manifestó Garrido.



"En cuanto a los árbitros, no soy quién para juzgarlos, todos cometemos errores, todos somos seres humanos y hay que respetar las decisiones que toman los árbitros. Cada quien hace su trabajo y esto sigue", seguía declarando Garrido.



Sobre el nivel del fútbol de Costa Rica, el jugador terminó diciendo que: "El fútbol tico es táctico y técnico y yo pienso que eso es bueno, también es bueno venir a jugar a grandes canchas, eso te ayuda como jugador y estoy muy contento de estar por acá".