Hora y canal para ver el Girona del Choco Lozano vs Levante este sábado

El Girona, club donde milita el delantero hondureño Antony "Choco" Lozano, recibe en casa este sábado al Levante en la jornada 30 de la Liga española.

El encuentro se disputa a las 5:00 de la madrugada, hora de Honduras y se transmite en vivo por SKY para Centroamérica y por BeINsports para Estados Unidos.

Ver: ASÍ MARCHA EL GIRONA EN LA LIGA ESPAÑOLA

Choco que no ha sido titular, pero buscará a base de esfuerzo poder conseguir su segundo gol, pues apenas lleva uno marcado y fue hace cuatro fechas contra el Villarreal.

Girona marcha en la séptima posición de la liga de las estrellas con 43 puntos en 29 jornadas, a dos de los puestos europeos. Un triunfo le aseguraría meterse, pues el Sevilla que es quien lo supera, podría ver complicada su jornada contra el Barcelona.

FICHA DEL JUEGO

Girona vs Levante

Día: Sábado 31 de marzo

Hora: 5:00 am (Honduras)

Transmite: SKY (Honduras) beINsports para EUA.

OTROS PARTIDOS DEL SÁBADO

Athletic Bilbo vs Celta (8:15 am) SKY

Las Palmas vs Real Madrid (10:30 am) SKY

Sevilla vs Barcelona (12:45 pm) TDN

JUEGOS DEL DOMINGO

Español vs Alavés (4:00 am) SKY

Leganés vs Valencia (8:15 am) SKY

Eibar vs Real Sociedad (10:30 am) SKY

Málaga vs Villarreal (10:30 am) SKY

Atlético de Madrid vs Deportivo (12:45 am) TDN