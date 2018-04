Darixon Vuelto viajó a Estados Unidos y aclaró que jugará en el primer equipo del Portland Timber

El delantero Darixon Vuelto viajó a Estados Unidos para unirse a la disciplina del Portland Timbers, equipo que se ha hecho con sus servicios por un año.

El ceibeño afirmó que iba con la convicción de aprovechar esta segunda oportunidad en el extranjero. Además, aclaró que él irá al primer equipo y no al de reservas, que es de lo que tiene conocimiento.

¿Con qué expectativa emprende este viaje?

Pues con la expectativa de poner en alto el nombre de Honduras.

Se había tardado un poco este viaje...

Sí, creo que he tenido un poco de atrasos, pero ya todo está listo.

¿Qué impresión tuvo cuando se dio cuenta que iba a la filial?

Impresión ninguna, yo sé cómo arregle. Fueron comentarios que salieron que iba para el segundo equipo, pero eso lo van a saber cuando llegue allá.

¿Todavía no sabe a que categoría va?

Todavía no sé. Yo estaré con el primer equipo, son decisiones de ellos si en los primeros partidos me mandan al segundo..

¿Qué sentimiento lleva en este momento?

Sacar a mi familia adelante, hacer las cosas bien, poner en alto el hombre de Honduras. Voy a trabajar para eso.

En el caso que si te tocara ir a la filial ¿Cómo lo asumirías?

La verdad que no, el reto que me pongan yo lo voy a tomar, estoy consciente a lo que voy. Mi representante ya habló conmigo que esté tranquilo. Sé de la capacidad que tengo y estoy seguro que la voy a romper.

Una nueva oportunidad para usted que ya ha estado en el entranjero.

Es lo bonito del fútbol, ahora tengo una y debo aprovecharla.

¿Que cambia del Darixon que fue el Tenerife y este que se va a la MLS?

Voy con un poco más de experiencia, un Darixon más maduro. Las cosas han cambiado, vive a Real España a hacer un gran torneo. Voy al extranjero otra vez y espero que me vaya mucho mejor que la primera.

¿Cómo toma las actuaciones de tus compatriotas en la MLS?

La verdad que sí, Elis, Quioto y Boniek están haciendo bien las cosas. No voy a ser la excepción, me voy a esforzar para seguir los pasos de ellos y hacer las cosas mucho mejor.

¿Qué piensa Darixon del nivel de competitividad de la MLS?

Creo que el nivel ha subido, he venido siguiendo la Liga y creo que es muy bueno. Me vendrá muy bien.

¿Qué cosas que te frenaron en Tenerife no harás en el Timbers?

Es que uno de los factores por lo que no pude triunfar en Europa fueron las lesiones, pero estoy agradecido por esta nueva oportunidad y estoy seguro que las cosas en Estados Unidos me van a salir bien.

¿ Va dónde usted quería o deseaba ir a otro equipo u otra liga?

La mentalidad de uno como jugador siempre es Europa, pero salió esta oportunidad en la MLS y no la podía dejar pasar. Será una buena vitrina y me ayudará mucho en mi carrera.

¿Su objetivo es volver a Europa?

Claro, mi objetivo está claro. Quiero hacer un gran torneo con el Portland, mi objetivo es Europa y vamos a trabajar para eso. Es el sueño de todo jugador, estar allá. Voy a tratar de romperla para que se vuelvan a abrir las puertas en Europa.

¿Vio el golazo de Acosta?

Me alegra por él que le está yendo bien.

Hay vibras positivas, en todos lados hay goles hondureños.

Claro, ojalá y Dios primero cuando llegue me toque a mí. La hambre de gol siempre ha estado, a veces se dan y a veces no.

Lo dijo:

"Una de las mentalidad es estar en la Selección, primeramente Dios se dé la oportunidad".

"Muy agradecido con Real España por abrirme las puertas, primeramente Dios algún día no muy lejano pueda regresar".

DATO

Darixon Vuelto estára a préstamo por un año con el Portland Timbers, el contrato tiene opción compra. "Mis papeles perteneces a Portland prácticamente, pero es mejor que se le pregunten a los directivos".