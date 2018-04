Tremendos partidos: La jornada de los legionarios este fin de semana

Nuevo fin de semana y los hondureños ya están listos para una nueva jornada con sus respectivos clubes.

Uno de los partidos a destacar es el de Roger Espinoza en la MLS. Su equipo, el Sporting Kansas se medirá ante el Galaxy de Zlatan Ibrahimovic, que viene de un debut espectacular. El duelo está programado para el domigo.

Ver también: Beckeles y su revancha en el fútbol de México con el Necaxa

Por otra parte, el Choco Lozano espera sumar minutos con el Girona FC en la Liga de España. Ahora visitarán a la Real Sociedad con el objetivo de seguir peleando por puestos europeos.

En Costa Rica, Roger Rojas, Alex López y Garrido tienen cita con el Alajuelense. El Santos es el rival de turno.

AQUÍ LOS PARTIDOS COMPLETOS DE LA LEGIÓN:



JONA MEJÍA

Cádiz vs Almería

Día: HOY - Hora: 1:00 pm



ROGER ESPINOZA

LA Galaxy vs Sporting Kansas

Día: Domingo - Hora: 7:00 PM



ROJAS, GARRIDO Y ALEX LÓPEZ

Alajuelense vs Santos

Día: Sábado - Hora: 7:00 pm



BRYAN BECKELES

Necaxa vs América

Día: Sábado - Hora: 8:00 pm



JONATHAN RUBIO

Famalicão vs Gil Vicente

Día: Sábado - Hora: 9:00 am



BRYAN ACOSTA

Tenerife vs Sevilla II

Día: Domingo - Hora: 12:00 mediodía



JERRY BENGTSON

Pérez Zeledón vs Saprissa

Día: Domingo - Hora: 4:00 pm



CHOCO LOZANO

Real Sociedad vs Girona

Día: Domingo - Hora: 10:30 am



MAYNOR FIGUEROA

FC Dallas vs Colorado Rapids

Día: Sábado - Hora: 6:00 pm



ELIS, BONIEK Y QUIOTO

Houston Dynamo tiene actividad hasta el próximo fin de semana